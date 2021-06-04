亞特蘭大都會區工作增加 但未如預期強勁

喬治亞州官員上周表示，亞特蘭大都會區失業率小幅下降，從3月份的4.1%降至4月的3.9%，是疫情 爆發以來最低。並增加了5800個新工作。由於疫苗的持續接種，該地的經濟持續回穩，雖然其增長較許多人的預期來得緩和。

亞城都會區在過去12個月中增加了24萬9500個工作，但仍較疫情前的2020年2月少了13萬2000個工作。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，隨著疫苗接種的普及、旅行和消費者支出的增加，經濟學家預測今春工作機會會激增。另外由於政府支出高、利率低，以及許多民眾渴望消費以彌補過去一年來的隔離，專家預計經濟會出現強勁反彈。

愛默蕾大學(Emory)商學院的經濟學者羅森斯威格(Jeffrey Rosensweig)表示，服務業的工作數量尤其可能增長。「在疫情流行期間，很多人無法在服務業上花費。人們有太多需求被壓抑了。」

同樣是愛默蕾大學商學院的經濟學者希爾(Raymond Hill)則表示，受到最大打擊的休閒和酒店業應該可最先預見招聘復甦。「餐廳的需求量很大，即使是簡樸的小餐館也是如此。」

從包含家禽加工商到亞馬遜的其他雇主也提供獎金和加薪以吸引員工。商品製造和處理行業的經濟也可能增長。

目前，喬州 政府的招聘網站上列出了超過23萬4000個工作機會。

自疫情流行以來，喬州勞工署已處理了超過480萬份失業申請，其中超過三分之一為有效案件。該州從大規模停工到恢復經濟正常運轉並非十分順利，數十萬人仍沒有工作。

州官員說，上周有超過24萬553人申請失業救濟，其中大多數人是因疫情而遭解雇後的一年重新申請。

許多申請者為其失業補助及福利 等待了數月，這使得喬州國會代表團的六名民主黨成員近日致信州勞工署表示關切。

聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)說，仍有多達8萬人在等待福利發放。「喬州人依法可享有失業福利，」勞工署應尋找解決方案並回答民眾疑問。

共和黨的勞工署署長巴特勒(Mark Butler)則反駁此說法，他說，福利未發放的主因是「大量的申請者申請了第二年的福利，並被發現可能有欺詐行為。」

他說，許多人已重返工作崗位至少一段時間，但並未向政府報告。