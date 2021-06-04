我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)
25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

25歲的華裔女子李采倚(Carmen Cai-Yi Lee)於上周六晚間，被發現在喬治亞州多若維爾市(Doraville)公路上的車內被槍殺。距離她的25歲生日僅僅一周。

多若維爾市警方表示，5月29日晚間約9時30分，在Tilly Mill Road南邊的桃樹工業大道(Peachtree Industrial Blvd.)發現一輛車停在路上。員警察看後，發現一名女性倒在駕駛座上，身上疑似有槍傷。警方周一確認受害者身分。

亞城媒體FOX 5訪問了一名不願具名、與被害人十分親近的友人，他表示，李遇害時應是結束了與朋友的烤肉聚會，正開車回家的途中。

李采倚是家中長女，下面還有兩個弟弟。(GoFundMe網頁)
李采倚是家中長女，下面還有兩個弟弟。(GoFundMe網頁)

李采倚的父母是來自馬來西亞的移民。根據其弟Alvin Lee設立的GoFundMe募款網頁(bit.ly/2SVHr5q)顯示，她於1996年在喬州杜魯斯(Duluth)出生，家中還有兩個弟弟。身為長女，她十分有責任感，不僅為兩個弟弟樹立榜樣，更要幫助母語不是英文的父母。Alvin表示，姐姐總是努力上進，想著成功後可以回饋父母。她在2018年自喬治亞大學(UGA)商學院畢業，從事財務工作。事發前，她任職US Bank的房地產財務分析師。

李采倚的男友Petrus Reyes向亞特蘭大憲報(AJC)表示，女友溫柔且無私，永遠為他人著想，有時他還必須提醒她，「得先照顧好自己」。他倆本計畫近期在杜魯斯買房同住，這樣李也可就近照顧父母。

他表示，近日亞特蘭大都會區的犯罪和槍枝暴力事件遽增，令女友十分害怕，最近並開始攜帶胡椒噴霧(pepper spray)，以備不時之需。

亞特蘭大憲報報導，今年度發生在亞特蘭大公路上的槍擊事件已有近30起，已造成了10人死亡。最新一起案件是周二晚上，有兩名男子在College Park行車時被槍殺，並導致了I-285上的三輛車相撞。

檢調人員表示，其中的許多案件可歸因於公路暴力(road rage)。意指駕駛帶著憤怒的情緒開車，與其他駕駛或行人發生摩擦，輕者發生言語衝突，重者可能導致肢體衝突甚或危及生命。

目前此案件尚在調查中。多若維爾市警方表示，民眾如有任何線索，請致電：(770)455-1000，或上網：doravillepolice.us/online-services/。

亞特蘭大 大都會 警察

上一則

鼓勵打疫苗 費城擬推水費減免、發禮卡

延伸閱讀

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日
莫文蔚51歲慶生 老公合體超感動

莫文蔚51歲慶生 老公合體超感動
聖地牙哥亞裔男子因槍殺妻子被判入獄17年

聖地牙哥亞裔男子因槍殺妻子被判入獄17年
南加橙縣六歲童遭「路怒」槍殺 緝兇獎金增至45萬

南加橙縣六歲童遭「路怒」槍殺 緝兇獎金增至45萬
輪班糾紛？消防員槍殺同事後縱火自戕

輪班糾紛？消防員槍殺同事後縱火自戕
喬治王子郡新法 餐館5年內須提供「健康兒童餐」

喬治王子郡新法 餐館5年內須提供「健康兒童餐」

熱門新聞

25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36
「升級西維吉尼亞」將民眾遠程工作與自然風光旅遊的需求相結合，用抽獎的方式吸引外州甚至外國人遷入。（取自Ascend West Virginia官網）

「移居樂透」 西維州吸引新住戶 已有7000人申請

2021-05-28 18:21
馬里蘭藍蟹是大華府人夏季美食首選之一，但最新調查顯示今年馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%。(記者羅曉媛/攝影)

藍蟹季來了 契沙比克灣產量下滑30%

2021-06-03 02:04
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升