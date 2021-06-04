來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

25歲的華裔女子李采倚(Carmen Cai-Yi Lee)於上周六晚間，被發現在喬治亞州多若維爾市(Doraville)公路上的車內被槍殺。距離她的25歲生日僅僅一周。

多若維爾市警方表示，5月29日晚間約9時30分，在Tilly Mill Road南邊的桃樹工業大道(Peachtree Industrial Blvd.)發現一輛車停在路上。員警察 看後，發現一名女性倒在駕駛座上，身上疑似有槍傷。警方周一確認受害者身分。

亞城媒體FOX 5訪問了一名不願具名、與被害人十分親近的友人，他表示，李遇害時應是結束了與朋友的烤肉聚會，正開車回家的途中。

李采倚是家中長女，下面還有兩個弟弟。(GoFundMe網頁)

李采倚的父母是來自馬來西亞的移民。根據其弟Alvin Lee設立的GoFundMe募款網頁(bit.ly/2SVHr5q)顯示，她於1996年在喬州杜魯斯(Duluth)出生，家中還有兩個弟弟。身為長女，她十分有責任感，不僅為兩個弟弟樹立榜樣，更要幫助母語不是英文的父母。Alvin表示，姐姐總是努力上進，想著成功後可以回饋父母。她在2018年自喬治亞大學(UGA)商學院畢業，從事財務工作。事發前，她任職US Bank的房地產財務分析師。

李采倚的男友Petrus Reyes向亞特蘭大 憲報(AJC)表示，女友溫柔且無私，永遠為他人著想，有時他還必須提醒她，「得先照顧好自己」。他倆本計畫近期在杜魯斯買房同住，這樣李也可就近照顧父母。

他表示，近日亞特蘭大都會 區的犯罪和槍枝暴力事件遽增，令女友十分害怕，最近並開始攜帶胡椒噴霧(pepper spray)，以備不時之需。

亞特蘭大憲報報導，今年度發生在亞特蘭大公路上的槍擊事件已有近30起，已造成了10人死亡。最新一起案件是周二晚上，有兩名男子在College Park行車時被槍殺，並導致了I-285上的三輛車相撞。

檢調人員表示，其中的許多案件可歸因於公路暴力(road rage)。意指駕駛帶著憤怒的情緒開車，與其他駕駛或行人發生摩擦，輕者發生言語衝突，重者可能導致肢體衝突甚或危及生命。

目前此案件尚在調查中。多若維爾市警方表示，民眾如有任何線索，請致電：(770)455-1000，或上網：doravillepolice.us/online-services/。