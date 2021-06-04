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1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

美中經濟疫後首次聚會 歡送張偉用學成回國

記者王政賢／北卡羅來納州報導
湖濱牛排館聚餐 。(美中經濟文化協會提供)
湖濱牛排館聚餐 。(美中經濟文化協會提供)

美中經濟文化協會日前在夏樂舉辦了疫情隔離以來的首次小型聚會，邀請已完成疫苗接種者參加，並歡送協會董事、訪問學者張偉用回國工作。

參觀夏樂葛培理紀念圖書館 。(美中經濟文化協會提供)
參觀夏樂葛培理紀念圖書館 。(美中經濟文化協會提供)

張偉用在大學英語專業畢業後，曾任北京金東方美國留學部總監、首席諮詢師、美國名校申請VIP服務部執行主任，國家發改委培訓中心特聘留學顧問。2016年他進入清華大學企業管理專業學習，2018年獲清華碩士，到北卡大學教堂山分校(UNC)訪問，研究課題是中國留學生在美的學業與職業發展。並在訪美期間，積極參加美中經濟文化協會的活動。

左起黃海暉、張偉用和李勐合影 。(記者王政賢／攝影)
左起黃海暉、張偉用和李勐合影 。(記者王政賢／攝影)

聚會由協會會長李勐主持安排，協會董事長黃海暉夫婦、副秘書長歐陽專程由三角地區趕來參加。當天有十餘名夏樂和南卡人士作陪。大家一年多沒有見面，有人形容「恍若隔世」。

後排左起李勐、張偉用和肖美勇。(記者王政賢／攝影)
後排左起李勐、張偉用和肖美勇。(記者王政賢／攝影)

當天由李勐做東，大家在南北卡交界的湖邊餐廳午宴。然後驅車參觀美國第11任總統波爾克(James K. Polk)的出生地遺址公園。後在李勐和肖美勇的陪同下，一行人參觀了葛培理(Billy Graham)紀念圖書館和夏樂市中心大廈群。

肖美勇親自上菜。(記者王政賢／攝影)
肖美勇親自上菜。(記者王政賢／攝影)

當天聚會在肖美勇的頤和園餐廳晚宴後結束。協會創會董事長衛高榮並為此發來電郵祝賀。

參觀波爾克總統在夏樂的出生地遺址公園。(美中經濟文化協會提供)
參觀波爾克總統在夏樂的出生地遺址公園。(美中經濟文化協會提供)

美國 中國留學生 北卡

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