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喜萬年大酒樓喜迎端午親朋好友歡聚 堂吃 外送 外燴 質量兼備

亞特蘭大工商組
喜萬年香酥好吃的奶皇包。
喜萬年香酥好吃的奶皇包。

華人傳統重要節慶的端午節，將於6月14日來臨。亞特蘭大著名粵式海鮮點心茶樓─喜萬年大酒樓(Happy Valley Dim Sum and Asian Cuisine)店東表示，該餐館成立20多年來，秉持質與量兼備的「現製點心，創意小炒，用料上乘，豐儉由人，專業外燴」，深獲得各界好評，歡迎大家在喜萬年健康、安全喜迎端午，一起共享美食

喜萬年大酒樓擁有一支敬業樂群的廚師和員工團隊，1997年在位於Buford Highway的餐館開業，隨著忠實顧客不斷增加，2008年搬遷到Jimmy Carter Blvd佔地1萬平方英尺的現在餐館，用餐空間有6000餘呎，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔，高級義大利石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，更方便清洗消毒，客人可以無憂無慮地在這兒與親朋好友共享美食。

喜萬年還採取多方位營業，既有與鄰桌保持間距的堂吃，也能透過GRUBHUB點餐外送到府，更有服務婚禮、派對和公司團體宴會的外燴服務。喜愛品味美食的人們可到其最新架設的網站https://www.happyvalley-ga.com，按圖索驥，再下單點選好菜，大塊朵頤一番。

店東表示，他們在疫情中仍堅持提供食客最好的品質、最豐富份量的美食，因而獲得肯定，其中，Google Reviews獲得4.1顆星；GRUBHUB也以食物美味90%，外送準時88%，訂餐正確率93%，獲得4.7顆星的高分；臉書的評價更獲得高達5顆星的滿分。外送點餐可到GRUBHUB：https://bit.ly/31xfzFz。

不斷推陳出新的喜萬年，推出了囊括亞洲各地區的精選美食菜單，例如粵式點心，北京烤鴨，湘味牛肉，四川麻婆豆腐，泰國聖羅勒炒雞等等。同時還調整了營業時間，最新的營業時間為周一到周五上午11時到晚上9時，周六和周日為上午10時到晚上9時，周四休息。

開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、大型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。雖然現在疫情影響下，大家不方便舉辦大型聚會，親友間辦場小型聚會仍可以向喜萬年洽詢外燴或外帶。

喜萬年隨時不斷推出許多應景菜式和各類茶點，美味可口，詳情可與該餐廳聯絡。喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。

喜萬年強調點心現製，新鮮可口。
喜萬年強調點心現製，新鮮可口。
開業已逾20年的喜萬年酒樓。(喜萬年提供)
開業已逾20年的喜萬年酒樓。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓讓大家健康、安全、又能享用美食。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓讓大家健康、安全、又能享用美食。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓的特色是質量兼備。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓的特色是質量兼備。(喜萬年提供)
讓人食指大動的XO醬海鮮腐竹煲。(喜萬年提供)
讓人食指大動的XO醬海鮮腐竹煲。(喜萬年提供)

美食 疫情 華人

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