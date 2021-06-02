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南卡AAPI青少年公民參與大會 成功召開

記者李君蘭／南卡羅來納州報導
南卡首屆亞太裔青少年公民參與大會成功召開。(圖片由AAAL提供)
南卡首屆亞太裔青少年公民參與大會成功召開。(圖片由AAAL提供)

作為亞裔傳統月慶祝活動的一部分，南卡州少數族裔事務局(SC Commission for Minority Affairs, SCCMA)於5月下旬召開了第一屆AAPI青少年公民參與大會，主題包括亞太青少年公民參與、社交網絡拓展、亞太文化與身分認同以及個人發展指導等。

大會由SCCMA負責亞太事務的萊利(Raphael O. Reyes)主持，SCCMA辦公廳主任布朗(Brenton Brown)介紹了南卡州議會和政府組成與運作情況。 

大會邀請到南卡華裔社區領袖趙濟民發言。他回顧了亞太裔在美國的歷史及對其社會的卓越貢獻，鼓勵亞太青少年積極參與社會事務並發聲，且通過投票、立法等方式保護亞太裔的安全和利益。

大會還邀請到包括日裔的Kenneth Sloane、菲裔的Ally Branzuela和印度裔的Aditi Bussells等幾位亞太裔青年，暢談自己成長和工作經歷，並回答提問。

SCCMA執行董事達科斯塔(Delores Dacosta)總結表示，鼓勵亞太青少年擁抱自己的獨特文化，並為其對美國的貢獻而自豪。

大會得到了南卡華人社區的積極響應和支持。其中新近成立、旨在推動亞裔領導力發展的非盈利組織亞美領導(Asian American Advancing Leadership, AAAL)作為SCCMA的正式合作夥伴全程參與了大會的推廣。AAAL主席朱超威與達科斯塔並為與會者聯合簽發證書，對其參與社會事務給予肯定。

南卡 美國 亞裔

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