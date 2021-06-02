北卡保守派親子聚會 吐心聲 互打氣

三角地區的保守派親子相聚，互相打氣。(記者王明心／攝影)

在偏自由派的地區，保守派家長和孩子如何面對定位和求得生存？北卡 一群保守派親子相約公園相聚，傾訴心聲，也互相打氣。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)執行長陳海娜說她看到美裔海瑟(HA)在網上表示希望和其他保守派家庭取得連結，心有同感，發出通告，讓下一代能相聚認識，建立互相理解、支持的社區。海瑟說女兒的價值觀因和大環境不同，常受排擠，最後寧可沉默，免受傷害。她很希望為她找到理念相同的夥伴，大家一起成長。

這分在群體中因受傷而寧可沉默的孤單，表現在無論是大人、小孩，或華洋後裔，在接受採訪時，大部分請求匿名。有人表示在三角地區自由派文化濃厚的大公司中工作，不想公然與眾不同。有人說已在朋友圈中被孤立，不願再經由媒體強化，自找麻煩。高中生擔心自己保守理念上報，會影響申請大學。

陳姓高中生說她在公校裡常因理念和別人不同而被貼標籤，很沮喪為什麼如果想法不同就被判出局(out cast)。她舉例說她很尊重「黑人的命也是命」運動和抗議以勒衝突的人道精神，但若因此造成暴動或社會動盪，她不表同意。她說在群體中，這樣的「不全然同意」是不合群的。

艾姓高中生(JA)說學校裡盛行「取消文化」(cancel culture)，只要有人不人云亦云，不百之百跟隨潮流，就會在朋友圈和社交媒體中被排擠、遭抵制。她說校園中，同學間抄襲功課、考試作弊、暴力是常見的事，她很高興現在改上網課，可以不用看到這些事。

成人也有苦水要吐。陳海娜說她為了孩子的成長環境，從加州搬到北卡，一定要致力守護這裡原有的淳樸和單純，讓保守派孩子以其理念為傲。AZ說她在社媒上希望為女兒尋找保守派同伴時，竟被人批評為「種族主義者」。她說不滿因此被汙名，如果社會只能有一種聲音，「大家都是受害者」。

在北卡大學就讀的朱姓第二代大學生說他從小在鼓勵勤學苦幹的移民家庭 中長大，希望承續努力工作以獲得回報的價值觀。父母自挪威移民來美的Alexander Ekker-runde說父母追尋美國 夢，他認為這分嚮往包括思想獨立和言論自由，不是大多數人的說法就是對的。曾去中國教英語，也成為中國媳婦的Lana說她喜愛傳統文化，覺得是珍貴的遺產，希望美國社會繼續保有。在葛理翰佈道團工作的馬牧師為年輕人加油，他們有來自上帝和父母的愛，不要覺得孤單。

劉姓夫婦帶著讀初中的兒子一起參加。劉太太說華人注重家庭、教育、創業和個人對社會的責任，但因周遭的政治氛圍，言論自由竟遭壓制，成了一言堂。作為家長，她保持跟孩子像朋友一般的溝通和相互信任，提供平等對話和給予父母角度的看法，也加入草根運動，希望能減少政治對教育的影響，也期盼下一代能兼聽則明，自己做出明智的選擇。