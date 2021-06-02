「身為亞裔我驕傲」提倡亞裔史入喬州公校課程

非盈利公益組織「援助與療癒」(Help & Heal)也到場擺攤參與活動。後排左六為創辦人蘇靜。(記者林昱瑄／攝影)

為慶祝5月份是亞裔 傳統月(Asian American Heritage Month)，有亞城民眾自行發起了「我是亞裔我自豪」(Proud to be Asian)活動，於上周六在First Alliance教會停車場展開。會中有包括華裔 、韓裔、南亞裔、印度裔等，以及美國 白人、非裔、拉丁裔民眾參與。與會民眾並身著傳統服裝，表演具文化特色的演出，亦分享自己的文化經驗及故事。

來自瓊斯溪市(Johns Creek)的九歲華裔童姓女孩Angelina並演唱美國國歌，並有華裔孩子們表演古箏。

主辦人之一，中學時隨父母自中國移民美國的Allison Wang表示，成長過程看見父母為融入美國社會所付出的努力，及其中所承受的不安全感。儘管努力工作20餘年，仍然感覺未能真正融入主流。亞裔美國人所要追求的是「歸屬感」(Belonging)，與其他的族裔站在一起，追求平等的權利與機會。

擺設攤位的韓裔民眾身著傳統服飾。(記者林昱瑄／攝影) 九歲的華裔Angelina童(右)演唱美國國歌。左二為主辦人之一的Allison Wang。(記者林昱瑄／攝影)

韓裔的喬治亞州眾議員Sam Park到場致詞表示，很自豪自己是亞裔。他說，過去12個月來，全美仇視亞裔犯罪高升，尤其是3月16日在亞城的按摩院槍擊案更是震驚全國。但今天大家站出來，就是要表達亞裔是有韌性(resilient)、強壯的。「我們要直視這些歧視、仇恨及暴力，要較以往更為強壯並且團結。」他說，亞裔社群是有能力的，尤其是在去年11月及今年1月份的喬州選舉，許多亞裔站出來投票，顯示亞裔的聲音日益強大。他並鼓勵在場民眾，要相信自己有能力保護移民所相信的「美國夢」，有能力決定喬州甚或是美國的方向。

華裔孩童們古箏表演。(記者林昱瑄／攝影) 亞城民眾發起「身為亞裔我驕傲」活動。(記者林昱瑄／攝影)

曾在亞城按摩院槍案後，發起華裔家庭車隊遊行的蘇靜，也與其所創辦的非盈利公益組織「援助與療癒」(Help & Heal)到場擺攤。她上台發言時表示，三個月前，她只是個普通民眾，但在一次一次的種族仇恨悲劇發生後，她覺得不能再保持沉默，即使是普通人，也可以有所作為來幫助社群並修補裂痕。她說自己崇尚美國的多元社會。其實無論是何族裔，都是屬於同一個大家族內。亞裔也是美國的一員，希望未來亞裔不要只再被要求融入主流文化，「我們已經是美國文化的一部分」。

現場也有攤位展現亞裔不同族裔的文化。(記者林昱瑄／攝影) 韓裔的喬州州參議員Sam Park表示，以身為亞裔為傲。(記者林昱瑄／攝影)

當天，主辦人員也倡議要求喬州公立學校在課程中教授關於亞裔美國人的歷史，並鼓勵家長在各地校董會上疾呼，並上網簽署請願書：bit.ly/3vIq8mM。他們表示，教育是消除種族主義的方法之一。要對抗對於亞裔的仇恨、錯誤訊息描述和污名化，應該將亞裔美國人的歷史包含在K-12義務教育內，而非僅是選修科目或大學專業。亞裔長久以來為美國社會做出了很大貢獻，但僅在歷史書籍中的極小篇幅中獲得認可，這是非人性化(dehumanization)及異己化(foreignness)的。教授亞裔歷史既可扭轉仇恨犯罪中對亞裔的偏見，又可以幫助亞裔學生提升自信和歸屬感。