中佛州中華學校 線上歡慶創校40周年

慶祝活動中表揚志工及家長。上排左一為校長梁桂台，下排左二為駐邁經文處長紀欽耀。(螢幕翻拍)

中佛州 中華學校日前舉辦結業典禮及創校40周年慶，因疫情 改以線上進行，該校師生、多位歷任校長及僑界近70人與會，橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)、駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及僑務秘書吳佩芬、中華民國僑務委員王成章等均出席致賀。

中佛州中華學校線上歡聚慶祝創校40周年，右上校長梁桂台，右下駐邁經文處長紀欽耀。(螢幕翻拍) 橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)祝賀中華學校創校40周年。(螢幕翻拍)

中華學校隸屬中佛州中美協會，該會會長林姵妏、董事長吳淑慧及校長梁桂台感謝師生們過去一年來的支持及付出，並宣布秋季班將於8月28日回到教室實體上課，期待繼續支持。

中華學校董事長林淑慧(右上)頒發獎牌感謝校長梁桂台(左下)。(螢幕翻拍)

德敏斯及奧蘭多市長戴爾(Buddy Dyer)以影片祝賀該校創校40周年，並頒贈褒揚狀，制定「中佛州中華學校日」，感謝中校長期推動華文教育 及辦理節慶活動，讓郡市社區更多元豐富。紀欽耀亦肯定中校創校40年，勉勵學生學好華語，欣賞中華文化，對將來人生發展亦有助益。

學生們以愛心向校長梁桂台致謝。(螢幕翻拍)

活動中頒發獎狀給朗讀比賽獲獎學生，各班第一名學生並現場朗讀分享；另頒發獎金給服務滿五年、十年及15年的教師以及志工家長們，感謝辛勤付出。另外校長梁桂台兩年任期屆滿將卸任，2021年秋季班起將由鄭淑蕙擔任校長，她亦發表感言，感謝梁桂台及歷任校長的耕耘，未來會盡力繼續推展校務。

慶祝活動中表揚老師。(螢幕翻拍) 中佛州中華學校學生艾莉思與艾米莉表演扯鈴。(螢幕翻拍)

活動中並播放影片，邀請與會者一起飆舞，並由學校董事長選出兩名優秀舞者，另講說愛國詩人屈原生平及端午節划龍舟、吃粽子的由來，亦進行有獎徵答及摸彩。