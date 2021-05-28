我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

「拯救生命的發明」線上講座 分享口罩發展及再生醫學

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
徐貽敏(左)及曾垂拱分享Tissue Tech無疤癒合的專利技術。(螢幕截圖)
徐貽敏(左)及曾垂拱分享Tissue Tech無疤癒合的專利技術。(螢幕截圖)

美東南區玉山科技協會日前舉辦了主題為「拯救生命的發明」(Inventions That Save Lives)的線上講座，邀請到N95口罩核心材料發明人蔡秉燚博士，講解口罩及其材料發展的歷史；而邁阿密上市企業Tissue Tech總裁徐貽敏及技術長曾垂拱教授則分享了其無疤癒合的專利技術。

蔡秉燚講解口罩材料發展的過程。(螢幕截圖)
蔡秉燚講解口罩材料發展的過程。(螢幕截圖)

蔡秉燚分享了口罩材料發展的過程。他談到，原先口罩的縫合線沒有那麼密合，一直到1970年代Sara Little Turnbull將胸罩的設計應用上，設計出N95口罩。而根據CDC的數據：醫療用平面口罩，可能會有縫隙，阻隔病毒效果較差。他表示，將一般平面醫療用口罩的繫帶打結可使其成為立體，並將縫隙塞緊、或是在外科口罩外再加一層布口罩，都可增加防護效果。他也示範如何將平面口罩變為3D立體口罩。

徐貽敏及曾垂拱分享了該公司自1986年以來得到NIH資助以來的發展歷程。兩人表示，公司研究羊膜及胎盤內細胞及細胞內的間質HC/HA/PTX3，此物質對於疼痛有直接的控制，也對血管及神經有復原效果，對修復創傷上有很好的效果。此一發明已有全球數十萬人使用，協助眼睛表面手術、皮膚、骨骼及肌肉等組織再生。

口罩 肌肉 CDC

上一則

偷渡命喪荒野 德州緊急救援

下一則

德州男警自殺 扯出兩女同僚共犯

延伸閱讀

名畫宣導防疫…聖母祈禱戴手套、耶穌享用一人晚餐

名畫宣導防疫…聖母祈禱戴手套、耶穌享用一人晚餐
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
許鞍華低調抵台拍新片 遇疫情彭于晏作陪

許鞍華低調抵台拍新片 遇疫情彭于晏作陪
賓州估6月底達標 解除口罩令

賓州估6月底達標 解除口罩令
沒戴口罩遭罰手腳被打大釘子？印度警察控男子自導自演

沒戴口罩遭罰手腳被打大釘子？印度警察控男子自導自演
周子瑜關心台灣疫情 直播喊話粉絲：戴好口罩

周子瑜關心台灣疫情 直播喊話粉絲：戴好口罩

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
Byrd夫婦建到一半的新家。(KHOU)

新家蓋一半 材料費爆增10萬

2021-05-21 21:44
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打