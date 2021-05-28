「拯救生命的發明」線上講座 分享口罩發展及再生醫學

徐貽敏(左)及曾垂拱分享Tissue Tech無疤癒合的專利技術。(螢幕截圖)

美東南區玉山科技協會日前舉辦了主題為「拯救生命的發明」(Inventions That Save Lives)的線上講座，邀請到N95口罩 核心材料發明人蔡秉燚博士，講解口罩及其材料發展的歷史；而邁阿密上市企業Tissue Tech總裁徐貽敏及技術長曾垂拱教授則分享了其無疤癒合的專利技術。

蔡秉燚講解口罩材料發展的過程。(螢幕截圖)

蔡秉燚分享了口罩材料發展的過程。他談到，原先口罩的縫合線沒有那麼密合，一直到1970年代Sara Little Turnbull將胸罩的設計應用上，設計出N95口罩。而根據CDC 的數據：醫療用平面口罩，可能會有縫隙，阻隔病毒效果較差。他表示，將一般平面醫療用口罩的繫帶打結可使其成為立體，並將縫隙塞緊、或是在外科口罩外再加一層布口罩，都可增加防護效果。他也示範如何將平面口罩變為3D立體口罩。

徐貽敏及曾垂拱分享了該公司自1986年以來得到NIH資助以來的發展歷程。兩人表示，公司研究羊膜及胎盤內細胞及細胞內的間質HC/HA/PTX3，此物質對於疼痛有直接的控制，也對血管及神經有復原效果，對修復創傷上有很好的效果。此一發明已有全球數十萬人使用，協助眼睛表面手術、皮膚、骨骼及肌肉 等組織再生。