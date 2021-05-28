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喬州亞裔州議員談槍枝法漏洞 反對新法限制投票

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
甘斯維爾台灣商會邀請喬州州參議員歐曉瑜(第二排左二)、Sheikh Rahman(第三排左一)，以及州眾議員Marvin Lim(第二排中)，針對仇視亞裔犯罪、槍枝法，以及喬州新法限制投票等主題舉行線上對談。(螢幕截圖)
甘斯維爾台灣商會邀請喬州州參議員歐曉瑜(第二排左二)、Sheikh Rahman(第三排左一)，以及州眾議員Marvin Lim(第二排中)，針對仇視亞裔犯罪、槍枝法，以及喬州新法限制投票等主題舉行線上對談。(螢幕截圖)

甘斯維爾台灣商會日前邀請喬治亞州州參議員歐曉瑜(Michelle Au)、Sheikh Rahman，以及州眾議員Marvin Lim，針對近日仇視亞裔犯罪行為、槍枝暴力鑽法律漏洞，以及喬州新法限制投票等主題舉行線上對談，並邀請駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍致詞，共吸引數十人出席。

針對亞特蘭大三家按摩院槍殺亞裔犯罪案，歐曉瑜首先表示，州參議院SB179號法案目的是防堵買槍不用調查背景的漏洞。其次，兇手買槍當天即刻取槍、持槍行兇，因為喬州買槍法律是買了馬上拿，可稱之為"No-Wait" Gun Law，她說這是凸顯法律立法層級漏洞。而美國科學研究National Academy of Science發現買槍到取槍之間如果有幾天冷靜期，就能降低槍擊殺人死亡。歐曉瑜引用科學研究，呼籲另一SB309號法案，希望有五天冷靜期，減少自殺與謀殺。

來賓詢問是否並非立法不周全、而是執法不嚴密？具備律師執照的Marvin Lim表示，立法跟執法同等重要，倘若不積極從上游立法，明知可圍堵滋生犯罪的漏洞卻漠視、有害社會祥和。因此不應該消極被動等待凶案發生，任由亞裔遭欺負與欺騙，他身為法律人，深知司法可以發揮教育、威嚇、應報等功能，達到預防甚於補救。

接著，Sheikh Rahman與Marvin Lim針對喬州新法打壓投票、超比率打壓亞裔選民，分享親身經歷。兩人身為合法美國公民，合法證件上姓名清楚明白，卻在註冊投票及登記領票的過程中，反覆備受打壓，且選務機關標準不一致，混淆選民無所適從。兩人表示，當選票變少就不具代表性，又怎麼能知道民意所向，反映民主價值與真諦呢？三位議員說，喬州新法減少投票時間、減少投票地點、對選民不方便，讓投票更不便利。亞裔選民應該提早準備、掌握正確資訊、通報無理打壓作為，捍衛每個人的法定權利。

投票 亞裔 喬州

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