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美國亞裔逾540萬人已接種新冠疫苗努力今夏達到65%人口接種 相信WE CAN DO THIS

亞特蘭大訊
美國衛生部正在推動「我們能做到」(WE CAN DO THIS)活動，呼籲人人接種新冠疫苗。(AARP提供)
美國衛生部正在推動「我們能做到」(WE CAN DO THIS)活動，呼籲人人接種新冠疫苗。(AARP提供)

5月是亞裔美國人和太平洋島民(AAPI)傳統月，AARP樂齡會近日召集專家學者指出，全美亞裔社區仍持續受到COVID-19新冠病毒和反亞裔仇恨事件的經濟和社會「雙重疫情」挑戰。所幸全美亞裔接種新冠疫苗已有超過540萬人接種過一次疫苗，希望大眾鼓勵周圍的人接種疫苗，努力在今夏達到65%的人接種疫苗。

截至5月17日，美國疾病預防控制中心(CDC)報告稱，已有1億5700萬美國人選擇了接種疫苗。在這個數字中，至少5.9%亞裔(非西班牙裔)和0.3%夏威夷原住民和太平洋島民已至少接種一次疫苗，大約544萬人。此外，自從疫苗的分發開始，超過84.5%的美國老年人(65歲以上)已接種疫苗，顯示更廣泛的社區正做出努力，通過接種疫苗保護長者和其他人。

接種疫苗意味著544萬AAPI社區成員可以恢復他們最期盼的活動，像是拜訪遠親近鄰、與長輩聚會、旅行。而且疫苗可預防近100%由COVID導致的住院和死亡，並且證明疫苗的有效。

在最近AARP嘉賓會談上，美國衛生與公共服務部Adelaida M. Rosario博士分享亞太裔美國人接收有關疫苗信息方面，所面臨的獨特挑戰。她表示，AANHPI社區非常多樣化，沒有一種可以一刀切的溝通方式。衛生與公共服務部一直在以相關語言編寫印刷材料和網上宣傳材料，以便以他們的母語向社區傳播。美國衛生部正在推動「我們能做到」(WE CAN DO THIS)活動，其中包括向超過15個AAPI社區進行廣告宣傳。

她指出，除了疫情之外，由於種種刻板印象，現在人們針對亞裔社區的消極情緒也越來越高，這是非常不幸的。從某種意義上看，這對我們所有亞裔美國人社區成員來說是「雙重疫情」，因為除了健康危機之外，他們還要應對所有這些可怕的歧視。

Rosario承認疫苗對部分人有副作用，但是「小數目」和「極少數情況下」，相比數百萬已完全接種疫苗的人，他們只感受到有輕微的副作用。到目前為止，益處大於這些小風險。任何父母帶著小孩去打疫苗，也都面臨著同樣的風險，強烈的副作用是罕見的事件，但我們真的可以慶祝我們所看到的成功，那就是感染數量下降，並且在美國和世界範圍內都在以人口數量級成功接種疫苗。

AARP樂齡會指出，在進行任何疫苗接種之前，如果有任何疑問，可與當地的醫療保健提供者或醫生交談。如果需要其他資源，請諮詢值得信賴的當地負責人。也可上網搜查CDC等受信任的資源，並訪問vaccines.gov以找到附近注射疫苗地點。愈多人接種疫苗，美國就離恢復疫情前的生活更近一步。鼓勵周圍的人接種疫苗，從大學生到祖父母，從朋友到同事，讓全美在今夏達到65%的人接種疫苗而一起努力，到2 022年亞太裔傳統月，整個國家都可以接種疫苗。

全美亞裔超過540萬人接種過一次疫苗。(AARP提供)
全美亞裔超過540萬人接種過一次疫苗。(AARP提供)
美國衛生與公共服務部Adelaida M. Rosario中尉鼓勵人人接替新冠疫...
美國衛生與公共服務部Adelaida M. Rosario中尉鼓勵人人接替新冠疫苗。(AARP提供)

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