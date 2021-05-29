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Guizhen Ji保險代理處服務獲信賴成績卓越 再度榮獲美國家庭保險多項大獎

亞特蘭大訊
Guizhen Ji是經驗豐富的專業保險代理人。
Guizhen Ji是經驗豐富的專業保險代理人。

 在今年春天美國家庭保險公司美國家庭保險(American Family Insurance, AMFAM)網絡年度授獎會上，Guizhen Ji(GJ)保險代理處榮獲公司頒發的商業出租房全州第一、商業金鑰匙獎和年度新保單總量傑出獎等獎項。在過去一年裡，GJ保險代理處還多次得到地區月度最佳銷售獎、月度新保單總量獎、客人保持率等獎項。這些獎項是美國家庭保險公司對GJ保險代理處在業界卓越業績的肯定，同時也是顧客們以及廣大華人群體的認可。GJ說：「這些榮譽來自社區華人的鼎力相助，是對我們的信任，會更加激勵我們努力為華人服務，造福社區華人。」

GJ擁有十多年保險行業從業經驗，並於2013年起加入美國家庭保險集團公司，成為其在亞特蘭大地區的專業保險代理人。代理處熱情、熱忱、熱心和專業高效的服務，以及把客戶利益放在首位，為客戶著想的服務互補，讓她及她的團隊贏得了亞特蘭大華人的廣泛信賴。

美國家庭保險公司有90多年的歷史，今年被福布斯Forbes Advisor評為2021年度最受歡迎的房屋保險公司。在全美19個州提供汽車、房屋、出租房、人壽、商業險、勞工險和保護傘等險種，是美國500強企業之一，先後收購了The general，Homesite，Home gauge，Networked Insights，Ameriprise Auto & Home和Bold Penguin等多家公司，最近又合併了全美最大商業保險公司之一的The Main Street America Group。

GJ介紹，在汽車保險的競爭激烈的市場環境下，AMFAM能站穩腳跟，並穩步提升其市場份額，自然是有其制勝的法寶：快速的理賠，極佳的客戶支持，以及全天候服務，為AMFAM贏得了極高的客戶滿意度，馳名業界。這幾年來，公司著力發展其汽車保險業務，在保費額度、理賠速度以及客戶服務上下了大量工夫，而這也讓越來越多的客戶來AMFAM投保。因此很多的新客戶都是從朋友或家人那裡聽到推薦，而打電話來諮詢並最終決定投保。

人壽保險是大家通常容易忽視但又極其重要的一個險種。GJ指出，一份好的人壽保險對一個家庭的重要性以及其帶來的保護，遠比一輛車險更加重要百倍。人壽保險目的是用來保護家人的財產安全，為家人提供一份可靠的經濟保障。如果有房屋貸款，兒女就學開銷及有未成年子女，人壽保險是必須的。購買人壽保險是對家人的保護及厚愛。

商業保險也是AMFAM業務中的重中之重，尤以其業務涵蓋範圍廣，靈活著稱。其商業險涵蓋小到出租房、空地，大到商業中心、商業用地，以及一般責任險、工傷險等等。無論您是經營公司、餐館、小型沙龍、倉庫、教堂，學校，農場，髮廊、藥店 還是各種零售服務業或辦公室。AMFAM都能提供量身定做的保險計劃，為事業騰飛保駕護航。

AMFAM的產品新系統近期增加了更多折扣：一次性付款折扣，自動付款折扣，無紙張折扣，Smartphone know your drive program App折扣，無貸款折扣，無索賠折扣，駕駛記錄好折扣，提前7天詢價折扣，駕駛培訓課折扣，房屋汽車多線折扣，人壽汽車多線折扣，好學生折扣，保護傘多線折扣，大學生離家100哩以上住校就讀折扣及第二代等折扣。如果想降低保費，爭取多拿折扣也是很有效的方法之一。

面對新近獲得的榮譽，GJ表示，這不僅僅是一種肯定，更重要的是一種責任。大家的支持，更加激發了她及她的團隊對工作的熱情，對提供高品質服務永不止步的追求，代理處會更加努力地服務廣大華人群體，以回報大家多年來的厚愛。這些年Guizhen Ji保險代理處多次贊助華人的大小型活動，個人及團體學校。

GJ保險代理處有豐富從業經驗的專業代理們，提供優質的保險專業服務和中英文索賠服務。公司一貫秉承「給社區的居民提供更好的服務」宗旨，紮根亞特蘭大華人市場，服務華人社區。正如AMFAM的口號「放心追逐夢想，我們為您護航！」，選擇AMFAM，選擇GJ保險代理處，是為家庭選擇一個實實在在的放心。公司電話：678-259-4610，手機：678-431-6202，電郵：[email protected]。免費估價，歡迎諮詢。

隨業務的擴展，Guizhen Ji(GJ)保險代理處誠招業務員，有意加入團隊者可發簡歷：[email protected]

保險 華人 美國

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