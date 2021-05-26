油管公司被駭釀油荒 華人有恐慌有鬱悶

大批車子停在加油站裡，等候運油車到來。(記者王明心／攝影)

5月中旬美東因燃油管道運營商「殖民油管 」(Colonial Pipeline)遭勒索病毒攻擊，暫停作業數日，引發缺油恐慌。雖幾日後恢復正常，但大家生活或多或少受到了衝擊。一些華人分享油荒對生活的影響及對油管公司付出贖金的反應。

房地產經紀人方素如從這次油荒事件中，深刻感受汽油對她工作的重要性。她說工作上需要跑來跑去，沒有了油，不但自己計畫受阻，裝修工人也不能如期工作，連她幫客戶訂購了抽油煙機，送貨公司也因沒有油而延遲運到。她說能體會缺油對大家的衝擊很大，她兒子在維克森林(Wake Forest)親眼看到有人因搶著加油而打起來，可見大家內心的恐慌。

油荒引發駕駛人大排長龍，等著加油。(記者王明心／攝影)

不只對需要出外工作的人，油荒也影響生活其他層面。黃淑娟說她去的教會原本那天要開始實體開放，因為油荒，延後一周開放。江淑慧說她退休 後參加的走路群因此改選近一點的公園，節省大家的汽油。形容自己個性容易恐慌的她說，一想到要去看醫生，雖然汽車油箱裡還有半桶油，還是去排了一小時的隊加5加侖，同時也去搶購衛生紙，不讓任何遺憾發生。

即使沒有真正受到油荒衝擊的人，生活也多少有些波動。陳翰儀原本並不知道油管被駭一事，路經加油站，看到大排長龍，警覺可能發生了什麼事，經先生提醒，隔天一早6時去把油箱加滿，但普通汽油已經賣完了，只好改加較貴的高級汽油。謝婷婷自稱是「消極工作者」，事發前一天剛好加滿油，因此沒有藉口請假，心裡有點鬱卒。濮嘉美的工作單位規定住近的人必須到辦公室，住遠的可以在家上班 ，因此必須出門的她覺得不公平。

對於殖民油管付駭客440萬元贖金一事，江淑慧很不以為然，認為會助長恐嚇之風。她說她的電腦也曾被駭，對方要求1000元恢復費，她乾脆把電腦拿去Best Buy洗掉，寧可重新開始也不要後患無窮。濮嘉美覺得這種油管被駭的事和新冠病毒一樣，無法事先控制，只能無奈看著辦。黃淑娟認為這次事件敲響了警鐘，政府機關和企業的機器平日要注重網路安全，定期汰舊換新，一旦出錯，茲事體大。謝婷婷希望科技進步，能給人更多能源選擇，最好發明一些車子是沒有汽油時，也可靠充電或太陽能操作。