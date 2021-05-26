殖民油管公司夏樂漏油汙染 比先前報告更嚴重

殖民油管公司去年夏天在夏樂北部發生漏油事件。新的3D探照地圖中顯示，其污染比以前報導的更為嚴重。(WCNC Charlotte影片截圖)

就在美東居民因殖民油管 公司(Colonial Pipeline)遭勒索導致汽油短缺風波漸平之際，新的3D探照地圖中顯示，去年夏天該公司在夏樂北部漏油造成的污染比以前報告的更為嚴重。聯邦官員警告，從德州到新澤西州 5500哩輸油管的其他地方也可能發生類似的洩漏事件。

去年8月，至少有120萬加侖的汽油從夏樂北部亨特斯維爾(Huntersville)市區以東的一條破碎管道洩漏。此事件是北卡 最大的洩漏事故，也是全美最大的洩漏事故之一。

殖民油管公司將原因歸咎於先前管壁維修中的裂縫。 聯邦監管機構表示，問題在於在整個管道中都發現了相同類型的問題，稱為「A型套筒」(Type A sleeve)，且屢屢發生故障。

聯邦運輸部管道安全部門最近發布命令，要求該公司列出所有類似的維修問題，並改善其洩漏檢測系統。

殖民油管公司則在聲明中說，已從此事件中吸取教訓，並已更換破裂的管道，並將其送到實驗室分析，瞭解具體情形，以進行改進。

然使用紫外線和地下探頭進行的新3D映射顯示，汽油在某些區域滲入土壤的深度比已知的要深。

北卡環境質量廳(NCDEQ)廳長Dionne Delli-Gatti表示，八個月來，該公司無法對洩漏的汽油量進行可靠的覆算，令人無法接受。並表示將採取必要步驟及行使可能權力，要求究責。

殖民油管表示目前已清除了估計洩漏的120萬加侖油量的約85%。但北卡環境質量廳表示，該公司每天仍繼續清除3000至5000加侖的油，這表明120萬加侖的估計值可能太低。

此事發生後，北卡環境質量廳於去年9月向該公司要求將該地地下水恢復到國家標準並提交定期進度報告。地下水測試顯示，汽油相關化學物質含量高於公認環境標準。然殖民油管公司說，該地飲用水井測試並沒有發現污染。

殖民油管公司估計洩漏會造成1030萬的損失，這是其付給駭客勒索的兩倍。其中至少250萬將用於環境清理污染的土壤和地下水。

代表梅克倫堡郡北部的州參議員馬庫斯(Natasha Marcus)已提交立法，以解決像這樣的管道洩漏問題。其中將撥款20萬元用於對石油管道的狀況，安全和環境影響進行環境質量研究。該法案已提交參議院規則委員會。