全美亞裔經濟發展 北卡凱瑞排第6 18％為亞裔居民

凱瑞市中心的噴泉公園。(記者王明心／攝影)

理財網站SmartAsset本月發布全美十大亞裔 經濟發展最成功之地，北卡 凱瑞(Cary)位居第六。據新聞與觀察家報導，亞裔是北卡增長最快的人口，被視為重要群體，足以決定這個搖擺州的政治未來。

該網站指出，在過去十年中，亞裔家庭的收入增幅是全美種族中最高的。從2010年到2019年，全美所有家庭的收入中值增長了31.3%，從5萬46元增長到了6萬5712元。亞裔家庭收入中位數則增長了近40%，從大約6萬7000元增加到超過9萬3700元。該網站根據人口普查資料，依照五個指標，比較了美國 120個大城市中亞裔家庭的收入中位數、擁有住房比率、貧困率、擁有學士學位百分比，以及企業主的百分比。

位於北卡首府洛麗近郊的凱瑞鎮在五個指標中，有三個排名前十。它的亞裔家庭收入中位數為13萬5371元，排名第七；貧困率3.9%，排名倒數十名內；擁有學士學位的亞裔占83.1%，排名第四。該市的亞裔人民擁有住房的比例約為69%，在120個城市中排名第26。

全球最大的私營軟體公司SAS在凱瑞。(記者王明心／攝影)

凱瑞緊鄰三角科研園區，被稱為園區的「臥房鎮」(bedroom town)，也就是科研園區上班人士的居家所在。根據美國人口普查局2019年的估計，凱瑞約有17多萬居民，其中約18%是亞裔居民，地理位置部分位於北卡居民及亞裔居民比例最高的維克郡內。金錢雜誌(Money)曾將該鎮稱為美東最熱門(hottest)城鎮，也是全美六個最熱門城鎮之一。凱瑞還被該雜誌評為美國最佳小城市之一，在全美最佳居住地中位居第五。

該鎮官網指出，凱瑞的居民是努力工作的群體，家庭收入中位數在北卡名列前茅。教育是凱瑞生活重要組成部分，距離主要大學如杜克、北卡州大、北卡大學教堂山分校約20分鐘，大約97%居民有網路。該鎮一直是全國20個最安全城市之一，其員警、消防部門和緊急醫療服務部門都獲得了國家認證。

該排行榜的其他城市還包括德州Frisco及McKinney，伊州Naperville及Aurora，加州Fremont、Sunnyvale、Corona及Fontana，以及亞利桑那Gilbert等。

完整名單可查看：bit.ly/34jFKkp。