CDC：喬州強制老師戴口罩小學 染疫率低37%

CDC報告顯示，喬州某些強制老師及員工戴口罩的小學，其COVID-19感染率較未強制戴口罩的要低了37%。(富頓郡學區臉書)

美國疾病控制與預防中心(CDC )的一項新報告顯示，喬治亞州某些強制老師及員工戴口罩 的小學，其COVID-19感染率要低得多。這項發現可能會影響各學區 秋季新學年的政策，估計那時年幼孩童尚不能接種疫苗。

上周五發布的《發病率和死亡率和每周報告》(Morbidity and Mortality and Weekly Report)顯示，考慮到社區感染率之後，該病的發生率在要求教師和員工戴口罩的小學中降低了37%，而在打開門窗，使用風扇或是空氣濾網以改善通風的小學中降低了39%。

目前，CDC仍然建議成人和兒童無論是否已接種疫苗，在學校中使用口罩。喬州從未強制在學校使用口罩，這使得180個郡學區間的政策不一，某些比例的家長為此感到憤怒。

喬州教師聯合會(Georgia Federation of Teachers)主席透納(Verdaillia Turner)表示，學校承受著越來越大的壓力，被要求重開但又不得強制執行社交距離，並且許多學校都取消了戴口罩的要求。

CDC的此項研究是針對47個學區中169所K-5小學，從去年11月16日至12月11日的調查。這些學校均至少有些學生回校上課，且有COVID-19確診案例。

CDC指出了此研究的局限性，包括其病例為自我報告，且各校的防疫策略具體執行可能不一致。報告表示這些數據不能用來推斷因果關係，但意味著使用口罩與降低感染率之間存在關聯，但不能說口罩是其原因。