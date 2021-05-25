喬州12-15歲青少年接種疫苗 郊區進展慢

喬治亞州已於本月11日開始為12至15歲的青少年接種新冠疫苗。然而除了都會區外反應冷淡。圖為逾千名青少年在底卡特市(Decatur)的底克甫兒科中心(DeKalb Pediatric Center)等待接種輝瑞疫苗。(美聯社)

喬治亞州已於本月11日開始為12至15歲的青少年接種新冠疫苗 。然而除了都會區外，大部分地區接種工作緩慢。小兒科醫生表示，許多父母即使自己已接種，但面對孩子是否接種時，仍是十分掙扎。

根據亞特蘭大 憲報(AJC)所獲得的州公衛署最新數據，在某個郡中，只有一位12至15歲青少年接受接種，而有52個郡僅有五名以下青少年接種。

截至上周四，約有5%的此年齡段青少年(共約2萬6874人)已接種疫苗。這些數字是根據上傳到喬州 線上疫苗註冊系統GRITS的資訊，

數據顯示，在富頓郡(Fulton)接種者最多，共有5348人，其後為底克甫郡4113人，卡布郡有3021人。但未註明何郡接種者有將近4000人。

然許多父母對是否該讓孩子接種仍十分有疑慮。小兒科醫生正加緊努力，協助父母了解疫苗的重要，且說服該疫苗安全有效。

亞特蘭大憲報指出，父母在決定是否給孩子接種時，常權衡幾個因素：目前病毒感染率已降至一年多來最低水平、染疫孩童症狀往往輕於成人、但在極少數情況下，可能出現嚴重併發症。另外，孩童也會生病並傳播疾病，因此，為其接種疫苗可以打破感染鏈。

根據喬州的數據，17歲及以下者占確診病例的11%，住院治療的2%，染疫死亡的0.05%。

但兒科醫生首先得克服後勤挑戰：通常他們沒有長期儲存輝瑞-BioNTech疫苗所需的特殊超低溫冰櫃，然輝瑞是目前獲唯一授權可用於16歲以下的COVID-19疫苗。

美國食品藥物管理局(FDA)上周宣布，輝瑞疫苗可在冰箱中保存更長的時間，這使得疫苗管理者具有更大靈活性和更充分時間。

以往喬州疫苗標準的分發劑量數為1170劑，這給醫生帶來巨大壓力，因為需要迅速地使用，若診所缺乏特殊冰櫃，可能導致疫苗的浪費。

喬州公衛署最近開始將分發劑量數調整為60和120劑，且嘗試分發。

公衛署發言人尼丹(Nancy Nydam)說，有85位兒科醫師表示願意參加新的分發計畫，大多位於亞特蘭大都會區，其他則主要位於沿海地區以及奧古斯塔(Augusta)附近。