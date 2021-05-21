2021全美最適創業城市杜倫亞軍 前10名半數在東南區

2021全美最適合創業大城市

個人財務網站WalletHub近日發表一份新調查，比較了全美100個大城市，得出了2021年全美最適合創業的大城市排名。其中，東南各州多個城市表現亮眼，北卡 的杜倫(Durham)排名第二，僅次於位於德州 美墨邊境的拉雷多(Laredo)。

佛羅里達州奧蘭多排名第四。而北卡夏樂、洛麗，及佛州 的坦帕灣(Tampa)則名列第六、七、十。亞特蘭大則位居第11位。

另外，北卡的溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem)，佛州聖彼得堡(St. Petersburg)、傑克森維爾(Jacksonville)，以及田納西州納許維爾(Nashville)亦名列前20。

稅制對於企業極為友善的德州亦有多個城市入榜，除了拉雷多之外，拉巴克(Lubbock)、奧斯汀、沃斯堡(Fort Worth)及達拉斯均入榜前20。

WalletHub比較了100個大城市在三個主要方面的表現：商業環境，資源獲取和商業成本，並使用21個相關指標評估了這三個維度，包括五年企業存活率，每周平均COVID-19病例及死亡數，平均工時，擁有高等教育人口所佔比例，公司稅，生活費用和辦公空間負擔能力等因素。

此一調查的樣本中僅考慮該城市本身，但不包含周邊都會區的城市。

完整名單可查看：bit.ly/3yrxVal。