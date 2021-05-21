中華文化學校結業典禮 歡送2020、2021畢業生

學校頒發獎狀給2020年畢業生。(中華文化學校提供)

亞特蘭大 中華文化學校上周末舉辦結業典禮。由於去年疫情 爆發，未能舉行畢業典禮，因此今年一起舉辦2020與2021年的畢業典禮，歡送14名畢業生。

高詠琪表演古箏。(螢幕截圖)

典禮在高詠琪的古箏表演中拉開序幕，並由李光祖擔任司儀。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍致詞時表示，多一個語文能力，對未來人生及生涯工作都有正面的效果。他也感謝中華文化學校林香蘭校長、老師，及畢業生的家長們，多年來不辭辛勞陪伴學生們學習中文，使中文及中華文化能深化，並一直扎根在美國 社會。

學校也頒發了獎品給2020全球僑校學生華語口說爭霸賽參賽者。(中華文化學校提供)

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩也代表僑委會委員長童振源及中心所有同仁，恭喜大家完成了今年的學業。她也祝福14位畢業生，雖然畢業了，但希望未來在中文學習上能持續精進，再接再厲，更上一層樓。

校長及老師合影。左起：曾君如、周欣欣、許良禎、林香蘭、夏忠菁、陳小燕、阮敏如及安幼敏。(中華文化學校提供)

中華文化學校董事長劉湘濤感謝學校校長、老師、家長會成員、家長以及志工們。他說，恭喜畢業生過去多年來的努力，過去所學的中文未來將在人生道路上派上用場。畢業生將進入人生新篇章，祝福未來順利，並秉持永不放棄的精神。

中華文化學校PTA團隊。(中華文化學校提供)

接著典禮邀請2020畢業生高詠琪，劉紋君，蘇凱琳，鍾玲玲，蔡明程；以及2021畢業生章立佳，章立亞，邱曼瑩，徐安衡，李承駿，陳翊杰，蔡佩珊，曹元騰，魏子奇上台並分享感言。畢業生均表示感謝學校多年來的培育及提供學習機會，感謝父母，十分珍惜過去的美好回憶。學校並頒發畢業生獎狀及家長會長獎。

典禮中並穿插了各班精彩的表演，學校也頒發了獎品給2020全球僑校學生華語口說爭霸賽參與的11隊參賽者。