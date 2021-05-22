玉山科技創意競賽 鼓勵年輕人報名

美東南玉山科技協會第四屆「玉山科技創意競賽」(Monte Jade Innovation Competition, MJIC)，已從今年4月中旬開跑。該協會歡迎年輕人報名參賽，報名截止日期為6月5日。

美東南玉山科技協會從2018年起舉辦了三屆的創意競賽，2020年在疫情 的影響之下，仍然順利的在線上完成了為期半年的活動，並於年會中頒獎給優秀的獲勝團隊。玉山理事長倪寧聖表示，雖然疫情改變生活及工作的模式，但因為科技的加速創新，化危機為轉機，許多企業在疫情結束後都將快速復甦。希望藉由這次的活動，鼓勵年輕人，不斷持續地以創新的思維，來改變後疫情時代的世界。

MJIC 2021主辦人、副理事長尹立伯表示，今年競賽項目分為兩大類別：一為「概念性產品」(Concept Product)，與賽者可以提出與生活相關的未來產品概念；另一個主題是目前新興的「人工智慧應用」(AI Applications)， 徵求利用機器學習的技術，在各種產業的創新應用。兩大競賽項目均頒發第一名獎金3000元、第二名2000元、第三名1000元。

參賽資格是目前在校的大學部或研究所學生、以及35歲以下的在職青年。可以個人或最多3人組隊報名，6月5日前截止。初選名單將於6月10日公布，入選者在8月10日前繳交書面報告，9月10日公布入圍 決賽名單。得獎名單將於10月10日公布，並11月6日玉山科技年會晚宴中頒獎。

今年該協會嘗試走出東南地區，與位於矽谷的美西玉山協會共同推動這次的活動，期待能夠將觸角延伸到美國 其他的地區。有關競賽詳情可上網站：http://www.montejadese.org/pages/mjic.html 或電郵洽詢：[email protected]。