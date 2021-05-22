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華美銀行董事長吳建民：美國持續推進經濟復甦應向中國保持開放

作者吳建民
華美銀行董事長吳建民
華美銀行董事長吳建民

一年多前，一場史無前例的公共衛生和經濟危機開始在美國上演。儘管疫情給社會帶來了不可估量的損失，但慶幸的是我們已迎來了抗疫成功的曙光。

現階段的復甦成果證明了我們面對逆境時的創新和適應能力，同時也展現出美國對外開放的價值。2020年，為滿足急迫的抗疫需求，美國從中國進口的外科口罩和N95口罩數量增長逾五倍，而這些來自中國的個人防護設備(PPE)也協助醫務人員有效地應對了這場危機。此外，從中國進口的電子器材和家用辦公設備也幫助美國企業在疫情期間維持了生產力。

美國現正逐漸復甦，但是前方仍長路漫漫。雖然失業率與一年前的峰值相比有明顯下降，但當前的失業人數仍比2020年2月時增加了4百萬。對華貿易的開放協助美國在去年克服了疫情的挑戰，同樣地，持續與中國開展貿易活動也對重建美國經濟至關重要。

以娛樂業為例。2019年，好萊塢大片在中國大放異彩，獲得了數億美元的票房收入，佔中國92億美元票房收入的30%。而2017年上映的《玩命關頭8》(The Fate of the Furious)在中國就獲得了超過3億9千萬美元的票房，幾乎佔其全球總票房的三分之一。

這些文化出口項目支持著美國的就業市場，卻也因疫情而面臨風險。根據美國勞工部(Department of Labor)的數據，截至2020年3月，電影和音樂產業(motion picture and sound recording industries)直接僱用了43萬人。但2020年的疫情導致這些產業的就業率下降了近40％。與中國保持緊密的商業聯繫並鼓勵中國電影市場進一步對美國開放將有助於恢復這些工作崗位。

除此之外，美國的教育業也將受益於對中國學生的開放態度。2019至2020學年間，美國35％的國際學生來自中國。2018年，這些學生為美國經濟貢獻了1百25億美元。儘管總體上美國對中國存在貿易逆差，但其在教育服務方面卻擁有出口優勢——美國對中國的貿易順差達2億8 千萬美元。

這些教育出口為美國高等院校和職業學校帶來3百多萬個工作崗位。不過，預計疫情也可能會為美國的學校帶來巨大的壓力。根據評級機構惠譽(Fitch)的數據，去年美國本科入學人數下降了4％，預計2021年教育業的總收益也將有所下滑。由此可見，向有意願來美國學習的中國學生保持開放態度，是保護美國教育業就業機會的重要一步。

若想在後疫情時代吸引國際學生回流，美國不僅需要重開國門，也要解決國內針對亞裔的系統性暴力行為。只有保障亞裔社區的安全，國際學生才能放心來美讀書，並確保我們的社會真正恢復正常。因此，我們應積極發聲，抗擊過去一年中爆發的反亞裔及反華事件。

另外，開放娛樂和教育產業也關係到美國在全球舞台上所塑造的形象。這兩個行業既對美國的就業和經濟至關重要，也是向世界傳遞美國價值觀的主要渠道。美國唯有堅守原則，才能繼續發揮在這些行業中的巨大優勢。

隨著經濟復甦的逐步推進，美國現在應該反思過往並規劃未來。在求同存異的前提下，美國通過與中國保持商業聯繫，渡過了疫情爆發的第一年。那麼，後疫情時代的重建與復甦則需要中美兩國積極推動交流與互動，並重申各自的價值觀。(本文作者吳建民Dominic Ng為華美銀行董事長、總裁兼最高執行長，最先刊登在南華早報South China Morning Post)

美國 中國 疫情

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