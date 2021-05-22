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Doraville公立圖書館增華文書籍典藏 14箱逾600新書上架 多國語言童書、小說應有盡有

亞特蘭大訊
由居間牽線率先展開這項捐書活動的Doraville市議員Gerald Evans(左)和圖書館成員。(市府提供)
由居間牽線率先展開這項捐書活動的Doraville市議員Gerald Evans(左)和圖書館成員。(市府提供)

亞特蘭大號稱擁有最多族裔城市的Doraville公立圖書館，日前收到Baker and Taylor出版社捐贈14箱超過600本包括華文在內的多國語言書籍。這些書籍包括兒童讀物、入門工具書、小說等，將會在各Doraville圖書館和公園中Little Free Libraries圖書櫃上架供借閱。

由居間牽線率先展開這項捐書活動的Doraville市議員Gerald Evans指出，Doraville是全美國最多元化的城市之一，這個情形應該反映在該市的圖書館中。他很高興在到目前為止擔任市議員的短時間內，可以幫助將這些新資源帶入Doraville的社區。這也僅僅是個開端，期望在未來幾周內再增加數百本書。他說：「我已等不及希望圖書館重新開放，以便每個人都可以閱讀這些好書。」

Baker and Taylor執行副總裁兼總經理Amandeep Kochar表示，該公司很高興能為Doraville公共圖書館的重新開放提供多種包括西班牙語、亞洲文化書籍和圖畫小說。同時也為成為圖書館內所有紙本和數位內容需求的可信賴資源而感到自豪，並期待與Doraville的持續合作。

Doraville圖書館位於3748 Central Ave, Doraville, GA 30340，因新冠病毒的原故，目前尚未完全開放，但從5月17日開始取消預約規定，並開放一個小時。各圖書館仍採行社交距離與人數容量限制，以先到先服務為原則。進入圖書館之前，每人必須接受體溫檢查及戴上口罩。圖書館鼓勵大眾使用可用的自助借書機。有關未來公布各圖書館完全恢復正常營業時間，可上網查閱：dekalblibrary.org/branches/dora或致電：770-936-3852。

Doraville公立圖書館已將600多本包括華文在內的多國語言書籍上架。(市府...
Doraville公立圖書館已將600多本包括華文在內的多國語言書籍上架。(市府提供)

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