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11歲小明星諸愛武 為卡通幕後配唱 拍電影、錄公益影片

記者王明心／北卡羅來納州報導
諸愛武和導演Chris Bodall合影。(記者王明心／攝影)
諸愛武和導演Chris Bodall合影。(記者王明心／攝影)

11歲的諸愛武(Edward Zhu)在無心插柳的情況下，走上了演藝之路，每月至少一次為韓國教育影視公司「碰碰狐」(Pingfong)的「鯊魚寶寶」(Baby Shark)節目錄唱新歌，還拍電影和為維克郡錄製公益影片。媽媽謙稱才剛起步，只是好玩而已。諸愛武覺得可以做自己喜歡的事，又可賺零用錢，很酷。

諸愛武為「鯊魚寶寶」(Baby Shark)兒童節目錄唱新歌。(記者王明心／攝影...
諸愛武為「鯊魚寶寶」(Baby Shark)兒童節目錄唱新歌。(記者王明心／攝影)

每月至少錄一次新歌

現就讀五年級的諸愛武會被發掘歌唱天分，成為卡通人物幕後主唱，純屬偶然。爸爸諸詠兵回憶諸愛武九歲時，陪哥哥去一個音樂夏令營，起先還不樂意，經過再三遊說，勉強參加，才上第一堂課，他就喜歡上了。在結業演出上，他們聽到了諸愛武前所未知的好聲音，主辦老師特意囑咐他有這麼好的歌喉，一定要繼續唱下去。隔年諸家知道碰碰狐在尋找為劇中卡通人物錄製歌曲的童聲，做了一個一分鐘的音訊，前面30秒諸愛武自彈自唱「Never Enough」，後30秒講了一點阿里巴巴和四十大盜的故事，第二天公司就決定聘用他了。

接下來開始了他的歌唱生涯，每月至少錄一次新歌，有時每周都需要進錄音室。通常公司先寄來曲子，諸愛武在家學會，然後在美國和韓國導演的指導下，在專業錄音室中，為目前已有79億觀看量的鯊魚寶寶系列影片中的CHICHI SHARK，和所有需要男孩子的角色唱歌。美國導演Chris Bodall解釋諸愛武唱的有時是配合情節，將舊曲改配新詞的童謠，有時是翻唱舊歌或全新歌曲。

愛鋼琴、網球 多才多

諸愛武的興趣不只唱歌，他也喜歡彈鋼琴和吉他、拉小提琴、打鼓、畫畫、打網球、玩電子遊戲、樂高等，其中鋼琴方面得過一些州市一級的獎項，網球在北卡十歲排名是38名。他的鋼琴老師柯秀亭看到他多方面的才藝，鼓勵他自彈自唱，果然他今年初參加北卡愛樂學會的才藝歌唱賽，就以自彈自唱方式獲得年齡組金獎。

諸愛武自彈自唱「Never Enough」(取自影片)
諸愛武自彈自唱「Never Enough」(取自影片)

諸愛武的才藝受到關注，維克郡為小學生製作安全宣導動畫，邀請諸愛武配音，裡面的動畫角色按著他的形象設計。今年初他在華聯春晚上演唱德語「小小少年」，歌聲好到觀眾以為主辦單位播放原唱帶。最近他在Netflix一個熱門兒童連續劇第二季中演一個唱歌跳舞的小學生，並積極學習跳舞，為一個試鏡角色做準備。

諸愛武在華聯春晚演唱德語「小小少年」，觀眾以為主辦單位播放原唱帶。(趙米雪提供)
諸愛武在華聯春晚演唱德語「小小少年」，觀眾以為主辦單位播放原唱帶。(趙米雪提供)

用才藝服務社區的小天使

面對孩子的多才多藝，媽媽趙米雪表示沒有想過讓他走專業路線，只是盡力在能力和認知範圍內找最好最專業的老師。她說他是家裡的小天使，不管飯菜如何，一定稱讚爸媽做得好吃；她心情不好或覺得累時，他總是馬上過去抱抱她。他們鼓勵他用才藝服務社區，如參與公益活動，協助教會兒童事工，組織兒童合唱團，帶領小朋友一起唱歌等。她說最重要的是他有個快樂的童年，過著好玩的日子。

除了學校課程和錄音、拍片，諸愛武還學樂器、畫畫、上即席表演課、打網球。對於自己忙碌的行程，諸愛武說做的都是好玩的事，沒有壓力，再忙也喜歡。將來長大也許當歌手、或演員、或醫生，還沒認真想過。

美國 導演 天使

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