疫期家庭關係緊張 學者：每天15分鐘全心陪伴有幫助

吳珠菊教授表示，每天15分鐘的全心陪伴，對親子關係很有幫助。(螢幕截圖)

新冠疫情 期間民眾居家避疫，對於家庭內部關係及親子 教育的挑戰極其巨大。美東南區中華學人協會日前邀請了喬治亞西南州立大學(GSW)的吳珠菊教授與北喬治亞大學(UNG)的林彥君教授，針對疫情中如何支援家庭與子女；各個家庭或兒童可從疫情中獲取何種經驗；以及如何在疫情中維繫家庭良好互動進行座談與分享。

駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長王翼龍致詞時分享自己的孩子在疫情期間長時間僅能遠距上課，心理壓力極大，或甚至因為隔離太久，對於社交生活所有排斥，所以疫情期間心理層面的健康也是十分重要。

林彥君教授說，疫情期間全家的作息與慣例改變，加上經濟問題的壓力，家庭互動與關係也隨之改變。(螢幕截圖)

林彥君以Bowen的家庭系統理念為例，她說每個家庭都是獨特的系統，成員間也有複雜的互動關係與方式。成員間的行為和情緒皆互相影響，其中一人的行為改變皆有可能造成家庭失衡。

而疫情期間學生在家上課，家長在家上班，作息與慣例改變，長時間與家人近距離相處，缺乏與他人的社交活動。加上經濟問題的壓力，家庭互動與關係也隨之改變。

吳珠菊說，通常媽媽是家庭的主要照顧者，在疫情間要照顧孩子還要協助學習，職業婦女更還要遠距工作，分身乏術。

疫情對於許多家庭的關係帶來極大的衝擊及影響。(螢幕截圖)

而隨著疫情發展，人們面對一波波的負面新聞及社交隔離呼籲，加上經濟衝擊，對於生活何時恢復正常的不確定性，在高壓力和孤獨感下，已有許多人自稱陷入情緒低潮。

而孩子則面臨了疫情牆(pandemic wall)，處在長期混亂狀態下，身心沉重疲累，對失去的正常生活感到哀傷，甚至憤怒或憂鬱。

吳珠菊建議，要增進親子互動關係，父母應勇敢與孩子分享自己的失望與擔憂，並鼓勵孩子說出其失望與擔憂，鼓勵孩子回想疫情前美好生活的回憶。但也需糾正孩子錯誤的觀念，而同理和肯定其恐懼也很重要。

她說，每天撥給孩子15分鐘，全心全意陪伴互動，可讓大人與孩子都更專注及快樂。全家也可一起運動，種植植物，可消磨時間並活在當下。

而疫情帶來了許多限制規範，家長應讓孩子有機會做選擇：比如選想看的書及電影，想吃的早晚餐，喜歡聽的音樂，如此可讓孩子對於生活感到更自由、有動力及興趣。