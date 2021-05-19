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疫期亞城學生學習落後 7年級閱讀成長減慢7.5個月

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州立大學(GSU)亞特蘭大都市教育政策實驗室(MAPLE)的一項新研究表明，在COVID-19流行期間，亞特蘭大都會區學生平均學習表現落後：8年級數學學習成就的平均成長較以往減慢了最多七個月不等，7年級閱讀則減慢了7.5個月。

該研究使用了亞城三個學區的數據，分析目前學生學習進度以及倘若疫情未發生，其學習進度預測值。

「我們發現，疫情減慢了許多學生的學習成長，」 該校教授、MAPLE的教務主任兼研究人員薩斯(Tim Sass)表示。他說，隨著時間拉得更長，此衝擊將越來越明顯。

薩斯說，學生在遠距學習上所花費的時間，對其所取得的進步有著關鍵的影響。

薩斯表示，對於那些回到教室上課的學生來說，他們每天的學習成果要高於完全上網課的學生，但仍然落後於疫情流行前的每日學習成果。

薩斯指出了許多學生網課學習效果不佳的原因，包括硬體及網路可即性的地區落差。另外有許多父母面臨了因疫情造成的失業，或是必須在家兼顧孩子教育與工作的兩難。

GSU研究顯示，疫情流行對於不同家庭造成的衝擊程度不一，影響也不同。

研究人員建議，要幫助最需幫助的學生，不應採取千篇一律的方法，而應針對個別需要採取特定策略，包括高強度補習，在暑假期間提供學術課程，或延長上課時間等。

疫情 亞特蘭大 教育

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