喬州6•26停發聯邦每周300元失業福利 影響39萬人

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)和勞工署署長巴特勒(Mark Butler)日前宣布將從6月26日起退出聯邦失業計畫，停止每周所提供的300元福利 ，以及向通常不符州失業資格或已失業超過了該州規定時間者支付聯邦福利。此舉可能會使約39萬失業州民的收入減少。

這兩位共和黨人都表示，急需勞工的雇主要求該州採取更多措施，迫使失業者重返勞動市場。

但主張維持福利者說，移除此項福利為時過早，因勞動市場仍受到疫情嚴重影響，尤其是需要在家照顧遠距上課或未能去托兒所孩童的婦女。

喬州 是宣布退出原定持續到9月的聯邦計畫的最新州。目前至少有16州，包括東南區的阿拉巴馬、南卡、田納西州，都已宣布提前退出此計畫，這些州都是由共和黨執政。

在截至5月8日的一周中，約有3萬2000名喬州人提出了新的失業申請，此數據仍遠高於疫情前的水平。

喬州商會和許多其他商業團體稍早已呼籲暫停這項福利，稱企業在尋找員工方面遇到困難。這些組織還呼籲採取更廣泛的方法來增加勞動力，他們說，即使每個失業者都被雇用，雇主也仍缺乏勞動力。

根據世紀基金會(Century Foundation)估計，此舉將致喬州勞工可能損失超過12億元的福利。

對於那些參加州失業救濟計畫的人，福利則將降至正常水平，每周最高為365元，最低為55元。

巴特勒上周稍早還表示，他「在未來幾個月內」將恢復以往申請者將需要尋找工作的要求，但尚未透露具體時間。

坎普發言人霍爾(Cody Hall)建議，聯邦政府可繼續向通常不符失業條件的人們，包括自雇者，獨立承包商，零工或是教堂或非營利員工，支付特殊的流行病失業援助(Pandemic Unemployment Assistance)。但他沒有立即回應該如何執行。

國家就業法計畫(National Employment Law Project)在周二致信美國勞工部 長沃爾許(Marty Walsh)建議，聯邦政府可強迫各州繼續向PUA支付費用，因為國會並沒有規定各州可退出(opt-out)或可自己接受付款。

截至5月8日，喬州約有12萬1000人從州失業計畫中獲得傳統的救濟金。另有12萬6000喬州人正獲得流行病失業援助。而另外的14萬3000人正獲得流行病緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)下擴展的福利，此計畫在常規的26周福利後，又再提供了13周。

喬州3月份的失業率為4.5%，低於全國6%的平均水平。其516萬勞動力比起疫情流行前減少了約4萬4000人。