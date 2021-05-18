喬州居民買樂透 一年平均花費525元

投資分析網站24/7 Wall St.根據美國 人口普查局和美國博彩協會的數據，近日發布了2019年每名18歲以上成年人在樂透彩和商業賭場遊戲中總支出的各州排名。涵蓋樂透彩票和商業賭場，美國民眾和遊客在2019年共花費了1252億元用於賭博，平均每個美國成年人約491元。喬州 是唯一沒有任何商業賭場，但每位成人的賭博支出超過500元的州。

截至2019年底，在全美營運的465個商業賭場總收入為436億元，創下了歷史新高。

遊戲收入是指在將獎金支付給顧客之後商業賭場所賺取的金額。除了六個州外，2019年其他各州都有樂透彩票，該年彩票銷售額總計816億元。

賭博法律因各州而異，對賭博的興趣也不同。不意外的，內華達州位居全美每人賭博花費之冠，高達5035元。該州並無發行彩票，因此所有花費均發生於賭場內。

喬治亞州沒有部落或商業賭場。儘管其賭博法律相對嚴格，但1992年獲得選民批准的喬州彩票(Georgia's lottery)仍十分受到歡迎。該州2019年樂透彩票的總銷售額為43億，每個成年人的樂透支出總計平均為525元，在全美排名第五高。

佛州是東南區唯一同時允許彩票及賭場的州。每年每人花在賭博上的花費為425元。

北卡僅有三個部落賭場，未允許商業賭場。田納西及南卡則未允許境內任何部落及商業賭場。

阿拉巴馬州 未允許任何彩票，也不允許賭場經營。