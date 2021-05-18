亞特蘭大中文學校 3學生歡喜畢業

畢業生黃曉筠(左起)、張龍心、邱永平。(亞特蘭大中文學校提供)

亞特蘭大 中文學校從去年3月以來，所有的課都改在線上舉行。今年疫情 未歇，中心尚未開放，15日上午頒獎暨畢業典禮依舊在線上舉行。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍，僑教中心主任賴麗瑩以及華人 活動中心董事長邊銓都應邀致詞，嘉勉畢業生和在校學生。

王翼龍處長致詞。(亞特蘭大中文學校提供)

團體照。(亞特蘭大中文學校提供)

典禮中畢業張龍心、黃曉筠和邱永平生也致詞展現自己學習中文的成果，並感謝父母和老師。校長還公布每班前三名、進步獎和全勤獎得主，以及這學期説故事比賽和聽寫比賽得獎者。説故事比賽第一名並表演了其得獎作品。

剪紙課作品。(亞特蘭大中文學校提供)

説故事比賽第三組第一名徐慧瑜。(亞特蘭大中文學校提供)

本學期文化課有古箏，唱遊和剪紙課，剪紙課學生展示作品展示，讓大家嘆為觀止。家長會林會長歡迎家長們加入家長會，並報告了期末家長/學生問卷調查結果。典禮最後是暑期班的説明，該校暑假將有四班暑期課：動畫製作，唱遊，中文打字和幼兒中文基礎班。除了動畫製作是十星期，其他三堂課都是短期班，四周到五周。意者可在20日前向學校報名。

賴麗瑩主任致詞。(亞特蘭大中文學校提供)

典禮結束後，下午學生們高興地到學校領取獎狀、獎品、禮物和暑假作業。三位畢業生都領到畢業證書、獎狀和許多禮物。家長、學生和老師們大家合影留念，滿載而歸。

B1、B6班學生及家長拿到獎狀獎品後合影。(亞特蘭大中文學校提供)

校長戴念華表示，希望疫情能趕快結束，大家回到學校上課，參加各式活動。學生家長和老師們也都希望秋季班能夠回校上課。

A4班王淳彬拿到獎狀獎品後合影。(亞特蘭大中文學校提供)

亞特蘭大中文學校有傳統中文班、雙語班和成人中文會話班。依照學校目前的規劃，秋季班將於8月7日舉行註冊和返校歡迎會，8月14日開始上課。為提供安全健康的學習環境，家長會將與學校合作，開學前除加強一般的清潔和消毒工作，學校辦公室和每間教室都將加裝一台有消毒功能的空氣濾清器，提升空氣品質。開學前還會依照CDC規定，提醒家長和老師返校時相關防疫規定。

A3班邊立滔、邊羿安拿到獎狀獎品後合影。(亞特蘭大中文學校提供)

亞特蘭大中文學校位於亞特蘭大僑教中心二樓。地址：5377 New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。意者可電郵： [email protected]，或上網：atlantachineseschool.org。