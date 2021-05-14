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喬州廢除158年公民逮捕法 禁人民私自逮犯罪嫌疑人

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
坎普簽署法律的現場，艾布里的姐姐(左起)及母親也在現場。(美聯社)
坎普簽署法律的現場，艾布里的姐姐(左起)及母親也在現場。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)本周簽署法案，廢除了該州自內戰時期以來的公民逮捕法(citizen's arrest)，禁止人民逮捕他們所認為的犯罪者，但仍然允許自衛措施，以及企業主在「合理理由」下拘留涉嫌盜竊的人士。

其他豁免新法者還包括保全人員，私人偵探以及下班且不在其轄區內的執法人員。

喬州公民逮捕法在去年布倫瑞克(Brunswick)的非裔青年艾布里(Ahmaud Arbery)被殺害時，遭到了廣泛批評。

2020年2月23日，艾布里在三名被告所住社區慢跑時，攜帶武器的馬克麥可父子(Travis and Greg McMichael)駕駛卡車在後追趕。鄰居布萊恩(William "Roddie" Bryan Jr.)也加入追捕，並用手機拍攝了馬克麥可槍擊艾布里三次的影片。

最初分配到艾布里一案的檢察官以喬州1863年公民逮捕法為由，不對三位白人被告提起刑事訴訟，理由是三人是在認為艾布里是罪犯後才逕行追趕。

三人在艾布里被殺後的兩個月仍逍遙法外，直到布萊恩所拍的手機影片被公開，且喬州調查局從當地警局接手此案後，便迅速遭到指控。

4月28日，司法部指控三人侵犯了艾布里的公民權利，企圖以卡車綁架他並以槍枝限制其自由。馬克麥可一家還被指控以火器犯罪。

被告辯護律師堅稱三名被告追趕艾布里是因懷疑他是小偷，其犯行並已遭附近施工中的房屋監視錄影所拍下。律師並表示，馬克麥可開槍時，是因為擔心自己的生命受到威脅。

但檢察官說，艾布里僅在慢跑，沒有證據表明他偷了任何東西。

三人追捕並槍殺艾布里的影片引發了全國抗議，再次要求喬州議會制定仇恨犯罪法，並廢除該州陳年的公民逮捕法。

喬州議會已在上一會期通過了仇恨犯罪法。

喬州廢除此一具有158年歷史公民逮捕法的同時，亞城團體也正加入了全美對於社會正義和警察改革抗議的活動。舊法的批評者認為，歷史上白人一直使用該法為殺害非裔辯護。

坎普在艾布里27歲冥誕的隔天簽署了該法案，當時艾布里的母親庫伯-瓊斯(Wanda Cooper-Jones)也在他身邊。

庫伯-瓊斯談到新法時表示，「喬州正通過正確的法案，朝著正確的方向前進」。雖然很不幸地此一重大改變是在她失去兒子後才獲得，但她仍感激不盡。

三名被告：左起Travis McMichael、其父Gregory McMich...
三名被告：左起Travis McMichael、其父Gregory McMichael，以及鄰居William "Roddie" Bryan Jr.。(美聯社)

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