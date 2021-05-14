我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

駐邁經文處捐物資 關懷聖文森火山災民

記者陳文迪／佛州報導
佛州僑界及駐邁阿密台北經濟文化辦事處捐贈物資給火山災害災民，圖為駐邁經文處處長紀欽耀(右)與聖露西亞駐邁阿密總領事甄塔莎(Tassa Jean)。(朱軒玟提供)
佛州僑界及駐邁阿密台北經濟文化辦事處捐贈物資給火山災害災民，圖為駐邁經文處處長紀欽耀(右)與聖露西亞駐邁阿密總領事甄塔莎(Tassa Jean)。(朱軒玟提供)

台灣友邦聖文森國本島北部的La Soufrière火山上月連續爆發，造成災害，約1萬6000名居民撤離家園。聖露西亞駐邁阿密總領事館發起募集賑災物資，駐邁阿密台北經濟文化辦事處聯合南佛州僑界響應，捐贈包括1萬1000份醫療口罩、390條大愛毛毯，以及牙刷、牙膏、嬰兒用品及奶粉等民生用品物資。駐邁經文處處長紀欽耀與邁阿密台灣商會會長黃業倫、顧問江佛樹，台灣青商會資深理事廖信彥，慈濟基金會邁阿密聯絡處負責人林明哲，以及僑務顧問蔡長治、程惠鈴等至指定物流公司捐贈，聖露西亞駐邁阿密總領事甄塔莎(Tassa Jean)代表聖文森國政府接受。

甄塔莎感謝慈濟基金會、邁阿密台商會及駐邁經文處與聖露西亞駐邁總領事館合作，關懷聖國人民伸出援手，所有物資將交給聖國國家災害應變中心(National Emergency Management Organization, NEMO)統籌運用，發放給災民。

紀欽耀表示，台灣為國際社會一員，除了政府與駐聖國大使館捐款並提供醫療物資協助賑災外，該處與佛州台灣僑胞也關懷災民，盡力提供援助，希望他們盡快恢復正常生活。林明哲及黃業倫也分別表達關懷。

佛州僑界捐贈物資，左起慈濟基金會邁阿密聯絡處負責人林明哲、邁阿密台灣商會會長黃業...
佛州僑界捐贈物資，左起慈濟基金會邁阿密聯絡處負責人林明哲、邁阿密台灣商會會長黃業倫、聖露西亞駐邁阿密總領事甄塔莎(Tassa Jean)、駐邁經文處長紀欽耀、僑務顧問程惠鈴、江佛樹、廖信彥及蔡長治、(朱軒玟提供)
佛州僑界捐贈的物資。(朱軒玟提供)
佛州僑界捐贈的物資。(朱軒玟提供)

台灣 佛州 口罩

上一則

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

下一則

百利大道車禍多 開車小心

延伸閱讀

時報廣場槍案／槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡

時報廣場槍案／槍手佛州落網 被捕時正和女友大嚼漢堡
幫幫忙 PPE貨櫃啟運救援印、非、拉美災民

幫幫忙 PPE貨櫃啟運救援印、非、拉美災民
南佛州有毒暗門蜘蛛 被確認為新物種

南佛州有毒暗門蜘蛛 被確認為新物種
邁阿密搭機「隱瞞確診」阿根廷男最高坐牢15年

邁阿密搭機「隱瞞確診」阿根廷男最高坐牢15年
邁阿密搭機「隱瞞確診」阿根廷男最高關15年

邁阿密搭機「隱瞞確診」阿根廷男最高關15年
邁阿密搭機回阿根廷隱瞞確診 男子最高坐牢15年

邁阿密搭機回阿根廷隱瞞確診 男子最高坐牢15年

熱門新聞

一隻活生生大老虎出現在一般住家前院漫步。(KHOU 11畫面截圖)

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

2021-05-10 14:54
猶他州一女子去年感恩節失蹤，經歷冬天後，當地警方在本月2日，竟意外發現該名女子依然健在。圖為該女子所住的帳蓬。(猶他郡警局照片)

僅靠青苔度過嚴冬…猶他女去年感恩節失蹤至今被尋獲

2021-05-07 21:37
華府資深媒體人傅建中6日上午過世，得年83歲。（記者張宗智 / 攝影）

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

2021-05-06 20:48
夏威夷是疫情下美國民眾熱門旅遊地點之一。( 特派員黃惠玲/攝影)

華人旅行社 疫情下被消失的行業

2021-05-06 12:34
一名針對亞裔住家進行入屋搶劫的團夥首腦，被判處40年監禁。(Unsplash網頁)

刻意劫亞裔住家 屋內有人更好 橫行四州搶匪處40年徒刑

2021-05-09 19:56
明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

鬱金香花苞怎麼斷頭了？防範吃花賊有剋星

2021-05-08 09:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案