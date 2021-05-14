駐邁經文處捐物資 關懷聖文森火山災民

佛州僑界及駐邁阿密台北經濟文化辦事處捐贈物資給火山災害災民，圖為駐邁經文處處長紀欽耀(右)與聖露西亞駐邁阿密總領事甄塔莎(Tassa Jean)。(朱軒玟提供)

台灣 友邦聖文森國本島北部的La Soufrière火山上月連續爆發，造成災害，約1萬6000名居民撤離家園。聖露西亞駐邁阿密總領事館發起募集賑災物資，駐邁阿密台北經濟文化辦事處聯合南佛州 僑界響應，捐贈包括1萬1000份醫療口罩 、390條大愛毛毯，以及牙刷、牙膏、嬰兒用品及奶粉等民生用品物資。駐邁經文處處長紀欽耀與邁阿密台灣商會會長黃業倫、顧問江佛樹，台灣青商會資深理事廖信彥，慈濟基金會邁阿密聯絡處負責人林明哲，以及僑務顧問蔡長治、程惠鈴等至指定物流公司捐贈，聖露西亞駐邁阿密總領事甄塔莎(Tassa Jean)代表聖文森國政府接受。

甄塔莎感謝慈濟基金會、邁阿密台商會及駐邁經文處與聖露西亞駐邁總領事館合作，關懷聖國人民伸出援手，所有物資將交給聖國國家災害應變中心(National Emergency Management Organization, NEMO)統籌運用，發放給災民。

紀欽耀表示，台灣為國際社會一員，除了政府與駐聖國大使館捐款並提供醫療物資協助賑災外，該處與佛州台灣僑胞也關懷災民，盡力提供援助，希望他們盡快恢復正常生活。林明哲及黃業倫也分別表達關懷。