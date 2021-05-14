北卡台福教會 詩歌、遊戲、美食慶母親節

詩歌團隊帶領大家從詩歌中領受母親和上帝的愛。(記者王明心／攝影)

北卡台福教會在母親節 早上於北凱瑞公園舉行活動，邀請母親們和留學異國、身邊沒有媽媽照顧的台灣 留學生，以詩歌、勉勵、遊戲、台式便當一起歡度母親節。

詩歌團隊帶領大家唱著「因為有你」等歌曲，感恩從母親和上帝而來的愛。孫曲回牧師以「母親的角色」為主題，鼓勵在座媽媽們效法聖經中利穆以勒王的母后，學習做個能督促孩子、對家庭和社會有貢獻、具備科技知識的賢良慈母，做個敬畏神、受人稱讚的婦女。

鐘美麗和陳郁珠兩位媽媽馬上貢獻她們平日的運動操練，帶著大家做讚美操，在詩歌中舒展筋骨。許玉麗也上台教大家做「超慢跑」，比走路更消耗能量、鍛鍊肌肉 ，又不傷膝蓋，不適合外出運動時也可在家原地慢跑。

歌喉優美的許文龍為母親們獻唱台語歌曲「阿母的手」、「媽媽請妳要保重」，大家熱情拍手助陣。執事會主席陳廷豪發動在座老中青三代，分組進行「超級比一比」遊戲。每隊第一個人依照題目比手劃腳給下一個看，由最後一人猜測謎底。題目皆圍繞媽媽常做的事，如讀經禱告、做家事、逛街、上班工作等，有的題目容易比劃，有的讓大家越比越離奇，猜測與謎底相去甚遠，憑添許多笑料。

會後大家共享教會招待的滷肉飯、雞排飯、水果，每位母親都收到一枝玫瑰。孫曲回牧師勉勵大家或吃或喝都要榮耀主，也祝媽媽們更加美麗、快樂。