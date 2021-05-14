仇視犯罪不斷 警官教你如何自保

亞特蘭大急難救助協會聯合16個僑團與富頓郡郡長辦公室及警局進行座談。左起為張崧軒、呂志全、探長Kenneth Schierle、警官Maureen Smith及郡長Robb Pitts。(急難救助協會提供)

近日由於不斷有仇視亞裔 犯罪發生，亞特蘭大 急難救助協會和16個僑團日前與富頓郡(Fulton)郡長辦公室及警察局合作舉行線上座談，邀請執法人員解說「如何自我保護、防範和因應突發的暴力事件」。

富頓郡郡長皮茲(Robb Pitts)表示，很高興此次能為民眾提供資訊，預防暴力行為發生。亞裔若遇到任何仇恨犯罪，郡政府定全力協助。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，有鑑於日前亞城按摩院的槍擊案件，希望日後台灣社團、當地社群 及各政府機構有更多合作，確保社群及每個人的安全，避免再次發生不幸。急難救助協會理事長呂志全亦呼籲停止亞裔仇恨，如果民眾受到歧視或攻擊，要勇於向執法單位舉報，

講座由探長Kenneth Schierle以及警官Maureen Smith主講。他們分享了犯罪的心理，行為模式、手法及民眾該如何保護自己。

他們表示，構成犯罪的三個要素為：慾望/衝動(desire)，能力/技巧(ability)，以及對犯罪有利的機會或場所(opportunity)，民眾可做的就是避免給犯罪者提供有利的機會和場所。

犯罪常利用民眾的善良和同情心，假裝需要協助；或利用合理的故事來取得信任；或利用相似的社會經驗(家庭、文化、教育、嗜好、宗教等)來降低民眾防衛心。

警官以偷車為例告誡民眾，應隨時保持車門上鎖；不要將車鑰匙放在車上；若需短暫離開且車上沒有其他人，要熄火並鎖上車門；不要將貴重物品放在車內看得到的地方；停在光線良好處，並裝置防盜警報器。

關於入室偷竊，民眾不要讓家中看起來沒人；外出時將對外門窗鎖好，保持室內仍有燈光；若長時間不在家，暫停郵件或報章寄送，避免堆積在信箱或門外；並建立社區守望相助機制。

加油時，歹徒也可能趁機潛入車內偷物品(slider crimes)。民眾應財不露白，下車時隨時帶著車鑰匙並鎖上車門，並且注意四周。

警官表示，要避免搶劫發生，民眾應隨時注意環境，並表現出自信，最忌讓自己看起來像容易得逞的目標，並避免在光線不良處行走。

萬一遇到槍擊時：上上策是逃跑(Run)離開現場；中策是躲(Hide)，並且關閉電子產品，也不能用震動模式，亦不要很多人躲在一起；若無可避免時只能一戰(Fight)，要以各種方式進行最大反擊及傷害，並運用四周物品如椅子、滅火器、剪刀等作為武器。