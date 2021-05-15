KAMINSKI拍賣中國古董精品 5.17開始預覽 5.22拍賣會可現場、電話與網上競標

Kaminski拍賣的精品瓷器。(Kaminski提供)

麻州Kaminski Auctions公司舉行的「五月亞洲藝術品拍賣 會」，將於5月22日(周日)美東時間上午10時到下午5時進行一天。這次450項拍賣精品中，有不少中國 古董，其中最值得注目的是出自盧芹齋(C.T. Loo & Company)的明初青花瓷花瓶、中國景泰藍月亮瓶以及日本古董木盒子和中國架子等收藏品。

五月亞洲藝術品古董拍賣會的精品，是由亞洲專家匯集了來自各地和佛羅里達州棕櫚灘的精典瓷器。其中收藏家從Frank Caro Gallery購得的明初青花瓷花瓶、中國景泰藍月亮瓶等收藏品，是傳授自著名古董盧芹齋公司C.T. Loo & Company。

據悉，盧芹齋(Ching Tsai Loo又名C .T. Loo，1880年 - 1957年)是20世紀上半葉中國和東南亞 藝術品最重要經銷商之一，他曾將大批中國王陵和貴族古墓出土文物轉運賣往各國，但也因他不斷通過向新客戶介紹中國古銅器、古代玉器、佛教雕塑和陶瓷器精品，提高了歐美對東方藝術的知識與了解。

Kaminski安排的預覽時間為5月17日至21日(周一至周五)美東時間上午10時至下午5時，以及拍賣舉辦日當天上午8時起也可同時預覽。拍賣會可親到現場、不在場和電話競標、及網路出價。拍賣地點地址：117 Elliott Street (route 62) Beverly, MA，官網：https://www.kaminskiauctions.com，競標電話：978-927-2223。