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長榮航空獲頒安全旅遊戳記認證

亞特蘭大訊
長榮航空獲頒安全旅遊戳記認證。(長榮航空提供)
長榮航空獲頒安全旅遊戳記認證。(長榮航空提供)

「全球前20防疫最佳航空公司」的長榮航空，再獲世界觀光旅遊委員會WTTC (World Travel & Tourism Council)安全旅遊戳記認證！日前台北市政府舉辦授證典禮，由市長柯文哲親自頒發證書，長榮航空發言人陳耀銘代表領證，象徵長榮航空正式成為國際安全旅遊接待服務鏈的一員。

全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，WTTC為全球觀光旅遊的指標性組織，特別創立安全旅遊戳記計畫(Safe Travels Stamp)，目前全世界包含台北市已有超過250個城市加入，北市觀光傳播局自2月開始推動MICE安全旅遊接待服務鏈，輔導國內業者取得安全旅遊戳記的認證，長榮航空第一時間就加入申請認證，在台北市政府嚴格的查核下，各項防疫措施及規範皆符合最新的全球衛生標準，順利獲得WTTC安全旅遊戳記認證。

台北市長柯文哲表示，建置台北市的MICE安全接待服務鏈，是後疫情時代產業數位轉型白皮書的行動方案之一。觀光傳播局在歷經數月積極協調溝通後，將臺北市的防疫現況與WTTC的安全機制條例結合，申請加入WTTC安全旅遊戳記計畫，於今年2月4日獲其授予「安全旅遊大使」身分，並獲授權協助台北觀光產業業者獲得國際安全旅遊戳記。

長榮航空表示，自COVID-19疫情以來，長榮航空以最嚴謹的態度面對，落實各項防疫工作並且持續精進，在後疫情時代將會更加著重在零接觸服務的研發，包括目前逐步推廣的人臉辨識登機，日前也加入試行數位驗證平台，以加速確認旅客健康資訊，這些努力除了帶給旅客安心的旅程，也為後疫情時代恢復昔日航空產業榮景而努力。

長榮航空進一步指出，後疫情時代航空市場恢復的順序預期將會是商務旅行、探親求學、觀光旅遊，因此MICE產業的振興是當前的要務之一；此次與台北市眾多防疫有成的MICE產業業者取得WTTC國際認證，形成安全旅遊接待服務鏈與國際接軌，將可增加台北市以及長榮航空在全球的能見度，有助於吸引國際MICE活動來台北舉辦，共同為台灣觀光旅遊業者取得商機。

長榮航空在疫情期間除了持續加強航機清潔消毒，飛機上也強化機組人員防疫配備，並提供旅客個人防疫包、調整服務流程及內容，在地勤作業更不斷優化服務方式，包括鼓勵旅客自助報到、調整登機順序等措施，減少不必要的接觸時間與機會；長榮航空以全方位思考旅客對於防疫的需求，今年初獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前20防疫最佳航空公司」的肯定，並獲得該機構防疫最高等級「COVID-19防疫七星級認證」，是台灣唯一獲得此榮譽的航空公司，也是台灣第一家獲得WTTC安全旅遊戳記認證的航空公司。

防疫 長榮 觀光

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