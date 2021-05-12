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北卡亞裔聯盟慶母親節 會議員談理念

記者王明心／北卡羅來納州報導
在場的每位媽媽都收到一盆花和其他紀念品。(記者王明心／攝影)
在場的每位媽媽都收到一盆花和其他紀念品。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)於母親節當天舉辦活動，招待母親們用餐，和民選官員會面。一些華裔母親表達了她們在美養育孩子的心聲。

該會在美麗的湖畔布置餐桌椅，為母親們準備了豐盛的中式午餐、水果、點心。維克郡唯一的共和黨州議員帕瑞(Erin Pare)說身為家長和小學家長會主席，她痛心的看到學校灌輸批判性種族理論(Critical Race Theory)等偏激觀念，希望大家合力支持美好善良的理念，讓孩子在單純環境下成長，而不是從小就接受政治洗腦，力主家庭為孩子做出最好的教育選擇。

已經是祖母的卜秋(Sue Butcher)說她不願孫子的成長過程被「赤化」，成立草根組織Liberty First Grassroots Political Action Committee，希望從基層工作做起。曾參選北卡第二選區眾議員的史瓦恩(Alan Swain)說他想念已去世的日裔母親，因著母親的愛，他義務四處募款，希望能憑著一份單純的熱情，為下一代做些事情。

來自中國大陸的黃敏很高興當天能遇到有相同理念的母親，互相鼓勵，為傳承保守理念而努力。叢蓓怡當天接受熱心義工獎，她說自台灣來美20多年，一直忙著在家照顧孩子，不熱衷外面的事務，可是看到目前大環境越來越不可思議，正常的事變成禁忌話題，讓她頓起危機感，開始積極擔任義工。她說她不善言辭，但有一顆願意的心，能做多少就做多少。

熱心媽媽義工合切母親節蛋糕。(記者王明心／攝影)
熱心媽媽義工合切母親節蛋糕。(記者王明心／攝影)

另一位以行動支持的媽媽劉雪莉說相同理念的人很多，但大多止於「鍵盤俠」，只在群裡抒發或埋怨。她呼籲大家將理念化為實際行動，走出來參與主流政治。她現在擔任共和黨2區委員會委員，希望能貢獻自己的力量，用創新的方法去蕪存菁。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)為孩童準備美勞區，讓母親們度過一個輕鬆快樂的下午。(記...
北卡亞裔聯盟(NCAAC)為孩童準備美勞區，讓母親們度過一個輕鬆快樂的下午。(記者王明心／攝影)

在場的母親都收到北卡亞裔聯盟所致贈的鮮花、美酒、酒杯，或馬克杯。 提供場地的符江秀很高興母親們能在她的庭院度過輕鬆快樂的母親節。她鼓勵媽媽們走出家門，參與政治，為下一代實際帶來改變。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)在湖畔舉辦母親節活動。(記者王明心／攝影)
北卡亞裔聯盟(NCAAC)在湖畔舉辦母親節活動。(記者王明心／攝影)

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