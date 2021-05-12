北卡議員、社區代表促立法創建仇恨犯罪資料庫

北卡參議員、眾議員呼籲通過仇恨犯罪預防法案SB 439。 (記者王明心／攝影)

北卡 數位州議員、社區代表，和由北卡亞裔 第二代組成的北卡亞裔聯合會(NC Asian American Together)日前在州議會舉行新聞發布會，呼籲通過仇恨犯罪 預防法案SB 439。若此法通過，將創建一個仇恨犯罪資料庫，制定強制性報告要求，並收集事件和犯罪資料。

該會執行主任可娜如(Chavi Khanna Koneru)說儘管亞裔美國人受現有仇恨犯罪法律保護，但並沒有所需資料來確保安全。為了防範仇恨犯罪發生，社區需要知道哪些人會造成最大衝擊。該會呼籲在全國範圍內，對針對亞裔的仇恨犯罪，提供更好的數據資料。

當天北卡第15選區參議員喬賀立(Jay Chaudhuri)、第38選區參議員穆罕默德(Mujtaba Mohammed)、第99選區眾議員馬吉德(Nasif Majeed)都加入宣導行動。喬賀立說他對藉由通過這項法案來消除仇恨犯罪和仇恨團體不抱任何幻想，但這項立法確實建立了社區的信任。亞裔社區成為仇恨犯罪的目標，亞裔人民必須直面民主制度陰暗和醜陋的一面。

穆罕默德認為北卡的優勢在於文化多元，必須把防治仇恨犯罪列為優先順序，因為這不僅影響受害人，也影響整個社會的安全。馬吉德指出北卡犯罪報告中的仇恨犯罪和仇恨組織活動急劇增加，北卡議員需要加大力度，採取行動，促成仇恨犯罪預防法案通過。

亞太島民服務協會(APIO)主席比樂尼(Edward Mira Binany)呼籲民主黨人和共和黨人共同努力，制止種族主義暴力和對亞太人民的無端攻擊。杜倫郡委員阿蘭(Nida Allam)沉重指出仇恨犯罪長期以來一直被忽視，整個亞太社區都受到恐嚇和邊緣化，偏執和偏見不應該繼續被允許肆無忌憚的存在。