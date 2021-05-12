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喬州擬刪每周300元聯邦補助 促失業者回職場

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州考慮削減失業者每周300元聯邦補助。(GDOL影片截圖)
喬州考慮削減失業者每周300元聯邦補助。(GDOL影片截圖)

喬治亞州勞工署署長巴特勒(Mark Butler)上周宣布，計畫要求領取失業救濟者須恢復找工作後，周一表示，考慮削減失業者的聯邦福利，以期讓他們盡快重返勞動市場。

巴特勒的發言人卡特賴特(Kersha Cartwright)說，巴特勒和州長坎普(Brian Kemp)周一會面，討論了諸如減少每周300元的聯邦失業補助，或切斷通常不符該州失業資格者的特殊聯邦福利。

坎普的發言人布朗特(Mallory Blount)表示，期望在未來幾天內就時間和其他細節做出決定。

坎普在一聲明中表示，為了保持該州的經濟發展力道，勞工署長必須做更多努力，以配對求職者及雇主，並制訂政策鼓勵更多喬州人重返工作。

巴特勒上周表示，將在「未來幾個月內」恢復要求申請者持續尋找工作。他並未透露具體時間，但保證會提前通知。

美聯社報導，阿拉巴馬和密西西比周一成為最新宣布將退出每周300元聯邦援助的州。先前已有南卡，阿肯色和蒙大拿州宣布此舉。

喬州商會(Georgia Chamber of Commerce)和許多其他商業團體周一呼籲暫停提供這些聯邦福利，稱讓失業者「與雇主聯繫並重返工作是解決勞動力短缺的第一步」。

商業團體表示，由於找不到人力，企業只能回絕訂單，提高價格，甚至有些考慮永久關閉。許多餐廳僅提供得來速或取餐服務，並非因為疫情，而是因為找不到足夠員工來支持全面營運。

截至5月1日的當周，喬州約有2萬5000人提出新的失業申請，約有14萬人從州保險計畫中獲得傳統的失業救濟。另有12萬7000人獲得特別的聯邦失業援助，包括自營者，獨立承包商，零工或是教堂和非營利組織的員工。

該州的失業率雖有所下降，但與疫情流行前相比仍舊較高。

喬州3月的失業率為4.5%，低於全美的6%。但其516萬勞動力比起疫情流行前減少了約4萬4000人。

但聯邦失業福利的捍衛者說，疫情依舊擾亂勞動力市場，特別是母親可能需要待在家，以照顧遠端學習或是找不到托育服務的孩童。

除了削減福利和要求失業者找工作之外，喬州商業團體還呼籲對失業者進行快速培訓，並利用聯邦資金幫助提供托兒服務。商業團體還呼籲採取長期措施，例如為外籍工人提供更多簽證，幫助大學生找工作以及對該州教育體系是否著眼於教授新技能進行審查。

喬州 福利 疫情

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