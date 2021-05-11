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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

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記者林昱瑄、王政賢

甘斯維爾台商會 5.12與州議員對談

●甘斯維爾台商會將於5月12日(周三)中午12時邀請到喬州州參議員歐曉瑜(Michelle Au)、Sheikh Rahman，以及州眾議員Marvin Lim，針對近日仇視亞裔犯罪行為、槍枝暴力，以及喬州投票限制等主題進行對談。會議鏈結：bit.ly/3f1Ktw5，Meeting ID：975 8985 2060，Passcode：586415。(記者林昱瑄)

玉山科技5.15談拯救生命的發明

●美東南區玉山科技訂於5月15日(周六)晚間8時至9時舉辦健康科學講座：拯救生命的發明，邀請N95發明者蔡秉燚博士、邁阿密Bio-tissue生技公司總裁徐貽敏及技術長曾垂拱主講。會議連結：bit.ly/mj0515。(記者林昱瑄)

夏樂中文學校夏令營6.1開跑

●夏樂中文學校唱遊班楊婉鈴老師及基礎班許芝瑜老師，將在6月1日至4日上午9時至11時，舉辦共四天的網路夏令營，以科普人文知識、動手活動結合中文學習。歡迎年齡5至8歲(K-Rising 4)的孩童報名。全程以Zoom教學。報名費85元。聯絡方式：[email protected]，報名網站：bit.ly/3y0qaaX。(記者王政賢)

喬州 亞裔 眾議員

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明尼蘇達州的民眾發現鬱金香花苞不是從莖的頂端整個斷落，就是花瓣散置一地，使原本期待賞花的心情大大落空。(記者陳曼玲╱攝影)

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