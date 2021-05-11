7年生了5個娃…「簡單媽媽」王馨悅分享育兒經

王馨悅一家合影。(王馨悅公眾號)

夏樂橄欖樹基金會日前邀請養育了5個孩子的母親王馨悅，分享她獨特的親子教育 知識和經驗，還介紹了她的時間管理課。

王馨悅結婚7年生了5個娃。由於經驗豐富，「取經」的人越來越多，她索性開了個公眾號「簡單媽媽」，分享育兒經驗。作為5個孩子的母親，她在照顧家庭和孩子之餘，寫公眾號、帶領媽媽小組學習，做培訓，學習國際教練認證課程，穿梭在自己喜歡的工作上，沒有一刻停下來。她說，抓住5個成長的關鍵期，釋放天性，孩子會更樂觀、更優秀。

王馨悅分享育兒經驗。(螢幕截圖)

她認為，父母要盡力發揮自己的洞察力，通過觀察、瞭解、直覺對孩子建立起深層次的正確認知，才能瞭解孩子真實的自我並幫助他們，設立高遠宏大、符合他們天性的目標。

王馨悅說明埃里克森人格發展的8個階段。(螢幕截圖)

她指出，孩子成長是個過程，要找到重點，承認差異，且專注關鍵事物。她說，每個家庭都有很多事情要做，但投入80%的時間到只佔20%的關鍵事物中，將來就會在關鍵事物上取得80%的收穫。

王馨悅說，市面上各種課程讓父母無所適從。(螢幕截圖)

她說，隨著孩子長大，家長的角色也在變化，從嬰幼兒時期的「保姆」，到幼兒園時期的「老師」，小學時期的「導師」，中學時期的「教練」，最後到青年及成年以後時期的「夥伴」關係，陪伴孩子，一路長大。

王馨悅指出，在孩子成長過程中要及時提醒孩子注意分清各種「界限」。從幼兒時期就培養孩子懂得身體、物品和空間的界限，稍大一些的時候，就要開始懂得人際、心理和事物的界限，從而在人格發展的8個階段都有進步。