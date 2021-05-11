亞太裔傳統月 蒙哥馬利市多元文化節吸睛

伯明翰腰鼓隊的腰鼓表演。(阿州中區華協提供)

為彰顯「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)即將屆滿30年，以及反對美國 近日因疫情而起的反亞裔暴力事件，蒙哥馬利市政府日前假蒙市歷史古蹟之一的聯合火車站(Union Station)候車棚，舉行題為多元文化節(Multicultural Festival)的亞太裔文化聯誼活動，吸引300多人參加。

雨嫣舞蹈工作室的舞蹈表演。(阿州中區華協提供)

古箏樂器演奏。(阿州中區華協提供)

蒙市市長瑞德(Steve Reed)親臨致詞，表彰亞太裔社群 的貢獻，並宣布蒙市政府決定在新近成立的市文化局的協調下，自5月至8月每月定期在第二個周六舉辦各族裔文化聯誼活動，以體現蒙市對多元文化的重視和包容，並增進各族裔間的互動及和諧。

蒙市市長瑞德(Steve Reed)親臨會場表彰亞太裔社群的貢獻。(阿州中區華協提供)

阿州中區華協和特洛伊大學國際語言與文化學院共同安排的中華文化展示攤位。(阿州中區華協提供)

活動中的華裔團體參展及表演部分是由阿拉巴馬州 中區華僑協會和特洛伊大學(Troy University)國際語言與文化學院負責安排，會場除為來賓提供免費中華美食外，並設有攤位介紹中華文化。文藝表演包括了伯明翰腰鼓隊、蒙市和奧本地區(Auburn)成員組成的雨嫣舞蹈工作室、Jiemin Castillo的古箏表演，另外印度和南韓等社團亦登台獻藝。阿州中區華協現任會長沈學軍並和蒙市其他亞太裔社團負責人舉行座談，增進了解，建立共識。