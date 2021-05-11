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亞馬遜砸2.6億 沙凡納建配送中心

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

亞馬遜上周宣布將在沙凡納(Savannah)附近開設一耗資2.6億元的配送中心，計畫雇用1000名全職員工。

亞馬遜表示，該工廠的早期建設已經開始，占地64萬平方呎，預計明年開業。工人將揀選，包裝和運輸包裹，並與機器人一起工作。

公司發言人蘭斯代爾(Ashley Lansdale)表示，全職員工工資最低為每小時15元。

沙凡納市長瓊斯(Van Jones)說：亞馬遜每小時15元的最低工資與該市所追求的最低工資標準是一致的。

亞馬遜已在喬治亞州雇用了超過2萬1000名員工，包括去年在石頭山(Stone Mountain)開設的大型配貨中心。這次的新工廠將靠近全美第四繁忙的集裝箱港口沙凡納港。

喬州將向亞馬遜提供310萬元的優惠款項，以抵消其運送成本。亞馬遜可申請各種稅收減免，包括所得稅抵免。如果員工每年至少賺2萬8000元，該公司每年每個工作可從州所得稅中扣除3500元，五年內最高可抵扣1750萬元。

亞馬遜還將有資格獲得設備購買的銷售稅減免。查塔姆郡(Chatham)也可給予財產稅減免。

亞馬遜 喬州 喬治亞州

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