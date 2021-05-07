喬州北部周期蟬現蹤 小心毒蛇跟著來

今年將會有數百萬隻Brood X周期蟬從地下出現。(維基百科)

喬治亞州北部最近會有大量名叫Brood X的周期蟬出現。雖然蟬本身不會引起太大損害，但是卻會吸引一些具危險的動物來捕食，比如毒蛇。

這種蟬有著鮮血一樣顏色的眼睛，非常容易辨識。最早記錄的Brood X蟬是在300年前，主要生活在美國東部州，如賓州，馬里蘭州，新澤西州 ，德拉瓦州，田納西州東部，印第安納州，喬州 北部等。上次大規模出現是在2004年的春夏之交。Brood X蟬的幼蟲經歷了17年的地下生活，今年將會有數百萬隻從地下出現。下一次出現將會是2038年。

喬治亞州北部最近會有大量名叫Brood X的周期蟬出現。(維基百科)

儘管蟬不會造成太大損害，但卻可能吸引其他一些動物前來捕食，包括毒蛇。

喬治亞大學(UGA)推廣教育部 的莫菲(James Ｍurphy)說，許多毒蛇，包括銅頭蛇(copperhead)，喜歡吃蟬。儘管蛇類不喜歡院子裡的短草，但大量出現的蟬仍舊會吸引牠們前來，因此喬州北部的民眾應該在接下來的幾周內保持警惕。

周期蟬的大量出現，可能吸引銅頭蛇前來捕食。(維基百科)

專家表示，此次17年蟬的大量出現，所有的鳥類，爬蟲類，兩棲動物，甚至是哺乳類像負鼠，浣熊，松鼠，都很樂意享用大自然所提供的這類蟬類盛宴。

這批蟬的出現預計將會在6月結束。(楊欣欣)