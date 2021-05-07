喬州25名最具影響力亞裔 多名華裔上榜

《喬治亞亞洲時報》選出了該州25位最具影響力的亞裔。左上起為歐曉瑜、邱婷蘭、俆莘蓓、張維霞、戢彥西。左下起為姜延、顧嘉銘、羅毓君、周曉燕、安其麗。(喬治亞亞洲時報網站)

《喬治亞亞洲時報》(Georgia Asian Times)每年都會表彰該州25位最具影響力的亞裔美國人，今年的名單已經出爐，其中包含了數名華裔人士，分別在商業，教育，社區服務及政治等領域推動改變，創造機會、團結或回饋社區。

歐曉瑜(Michelle Au)／喬州 參議員、St. Joseph醫院麻醉科醫師

歐曉瑜是代表48區的喬州參議員。她在去年11月的大選中獲勝，成為喬州第一位亞裔女性參議員。她在州議會中大力倡導科學和醫療保健的重要性，並致力推動可負擔的健保，經濟機會、優質教育和公共安全的可及性。

邱婷蘭(Ting Chiu))／邱氏集團董事長、亞城世華分會會長

邱婷蘭曾擔任超過15年的幼教老師，現在致力於通過財務諮詢和教育及非營利性捐助來幫助他人，已幫助數千學生獲得獎學金。2019年起她擔任中華民國僑務促進委員，並於2020年獲得了第八屆華冠獎，該獎項旨在表彰全球十大台灣女性企業家。

徐莘蓓(Angela Hsu))／喬治亞州亞太律師協會

徐莘蓓是律師，也是Bryan Cave Leighton Paisner房地產集團成員。她擁有豐富的商業房地產經驗，也在上市公司的治理，公司責任，醫療保健和績效管理方面深有研究。她曾任喬州機會均等委員會理事會(Georgia Commission on Equal Opportunity)主席和喬州亞太律師協會主席。

張維霞(Rose Jarboe))／鼎信銀行董事長、WePartner共同創辦人及執行長

張維霞是位於瓊斯溪(Johns Creek)的鼎信銀行(Loyal Trust Bank)董事長，也是True Love for Special Needs Families公司的董事會成員。她在金融和房地產領域擁有20多年的經驗，領導公司戰略規劃，決策制定並監督所有業務活動。

戢彥西(Jassy Ji))／Gwinnett Partner製造與供應鏈專案經理

戢彥西負責在谷內郡培育某些行業，並與州和地方夥伴合作，為社區帶來新的就業機會和資本投資。她並協助招募國際公司投資，將業務擴展到美國。

她曾任喬州經濟發展署大中華區事務助理。

姜延(Jeff Yan Jiang))／醫師

姜延具有30多年的製藥業經驗，並於2015年創立了亞特蘭大 華人企業家俱樂部(ACEC)，為中國 企業家建立起學習，分享和相互支持的平台。疫情流行期間，ACEC在其領導下，不到一個月內向當地社區，警察局，醫院和老人社區捐贈了超過10萬元的個人防護裝備。

顧嘉銘(Ben Ku))／谷內郡第二區委員

顧嘉銘於2018年當選為谷內郡委員。其祖父來自中國，是MARTA捷運系統的設計者。他擁有20多年的創業和軟體開發經驗。他在2016年參加了Gwinnett 101公民學院，協助創建了其校友顧問委員會並任職，並於2017年獲得了Gwinnett 101校友傑出服務獎。

羅毓君(Shandry Law))／Farmer's Basket餐廳集團聯合創始人兼執行長

羅毓君和夫婿擁有連鎖餐廳Farmer's Basket。她也活躍於當地的亞裔社團，曾任亞特蘭大華人獅子會會長，華人活動中心(CCC)，亞特蘭大美華協會(OCA-Georgia)，亞特蘭大飯店協會(ARC)和亞特蘭大廣東同鄉會副主席等職務。 她也是亞特蘭大中國商會(CBAA)，全美華協(NACA)和香港協會的董事會成員及中美綜藝協會(Chinese American Cultural Performing Group)的主席兼贊助人。

周曉燕(Maggie Mers))／MBM國際物流公司創始人兼執行長

周曉燕目前是全美華協的資深副主席，亞特蘭大中國商會財務長，也是Leadership Atlanta 2020-2021年的積極參與者。她利用其領導才能及物流資產協助美中兩國對抗疫情。疫情期間，她空運了超過100萬個醫用口罩到中國武漢，還幫助FDA在JFK國際機場放行超過100萬個口罩。她並向當地醫院，長照中心和派出所捐贈了超過6萬5000個外科口罩。

安其麗(Lily Pabian))／We Love BuHi執行董事

安其麗於2019年加入We Love BuHi擔任執行總監，並曾任本地非營利組織發展總監，為盲人或視力障礙人士服務。她認為，分享美食，藝術，家庭制度，智慧和傳統，並一代代傳承下去，都是極具意義的參與和影響生活的方式。她曾任富頓郡學校治理委員會成員，PTSA主席，也曾獲GADOE家長領導獎。