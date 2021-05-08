AARP：接種疫苗後應瞭解10項要件

AARP樂齡會邀集專家談論亞太裔如何在新冠病毒流行期間自保。(AARP提供)

聯邦疾病防治中心(CDC) 已發布有關完全疫苗 接種者注意事項的具體指導意見，而 AARP 樂齡會日前邀請專家回答疫苗接種後在生活方面的其他常見問題。建議大眾如何保持安全、免受新冠病毒感染以及如何防止其進一步傳播的最新信息，病毒變種和疫苗，疫苗的分發以及識別錯誤信息和欺詐的方法。

參與這場全美性的「新冠病毒，疫苗，以及亞裔美國 人和太平洋島民(AANHPI )」的新冠病毒遠程市民大會。演講專家有美國衛生與公共服務部的Adelaida M. Rosario中尉，加州大學舊金山分校醫學教授Alk a Kanaya博士，美國菲律賓護士協會(PNAA)主席Mary Joy Garcia- Dia博士，AARP樂齡會亞裔、太平洋島民受眾策略多元化、平等與包容性副總裁Daphne Kwok， 由PBS NewsHour國家通訊員John Yang主持。

與會專家首先承認了亞太裔社區在疫情期間面臨的獨特挑戰，並一致認為由於語言障礙，對電腦網路技術的了解程度低，不實的信息，對政府的不信任以及對疫苗和疫苗背後的科學的誤解，亞太裔在獲取有關疫情和疫苗的供應情況信息方面存在問題。發言者們還譴責仇恨罪和暴力行為。他們一致覺得接種疫苗最為關鍵，Rosario博士說：「疫苗的益處遠大於風險。充滿信心地回到您的正常生活，確保您不會住院，死亡不會是迫在眉睫的威脅，而且您可以與親人在一起。這是回到我們所知道的生活的重要一步。」AARP並且總結出接種疫苗後應該瞭解10點注意事項：

1.仍需要戴口罩 ：新冠病毒仍在美國傳播，也出現了新的和傳染性更強的變種。所以戴口罩和保持社交距離對於幫助減緩其傳播仍有重要作用，直至我們達到群體免疫(即估計 70% 至 85% 的人口接種了疫苗)。戴口罩也將幫助減緩新冠病毒變種的傳播，並且預防出現新的變種，因為病毒不傳播，就不會變異。

2.仍然可能感染 COVID-19：儘管美國授權緊急使用的三種疫苗都被認為可有效預防 COVID-19 造成的重病和死亡，但仍有機率感染此病毒。疫苗的意義在於防止死亡或住院，但仍可能感染新冠病毒而生病。

3.仍可能傳染別人：完全接種疫苗的人仍有可能在自己不知情的情況下將病毒傳播給尚未接種疫苗的人，雖然這個事情發聲的概率很小，但仍然要注意。

4.可以探訪朋友和家人：完全接種疫苗者可以與同樣完全接種疫苗者在室內聚會，不用戴口罩或保持社交距離。也可以與單個家庭中未接種疫苗的人在室內相處，不用戴口罩或保持社交距離，只要沒有人有更高的風險因 COVID-19 生重病，也沒有人與風險較高的人住在一起。

5.暴露後無需檢疫隔離：接觸新冠病毒感染者後，只要沒有出現任何症狀，就不用檢疫隔離或做測試。

6.應該隨身攜帶疫苗紀錄卡：未來，您在出行、在某些行業工作或出席大型活動時，可能需要疫苗接種的證明。

7.仍不鼓勵旅行：即便是完全接種疫苗的人士，CDC 目前仍然不建議旅行。

8.現在是看醫生或牙醫的好時機：既然已經接種了疫苗，那麼是時候安排您推遲的結腸鏡檢查、洗牙或非急需手術。唯一建議暫停立即做的可能是乳房 X 光攝影。

9.可能需要加強劑：研究人員仍不知道疫苗形成的免疫力將持續多久。我們可能需要一針加強劑，原因有兩個：一是我們的免疫力自然消耗，二是病毒變化太大，我們透過現有疫苗獲得的免疫力證明不夠用。可能需要定期接種某種 COVID-19 疫苗，或許每三年一次或每年一次。

10.回歸正常取決於群體免疫：在生活可以完全回歸正常之前，我們首先需要實現群體免疫，即有足夠多的美國人接種了疫苗，顯著減緩了病毒的傳播。估計從今年夏天到 2022 年初可實現群體免疫。

有關疫苗的詳細信息，可瀏覽AARP樂齡會網路訊息：aarp.org/coronavirus。