駐邁阿密經文處處長 紀欽耀履新

駐邁經文新任處長紀欽耀致詞。(螢幕翻拍)

駐邁阿密台北經濟文化辦事處新任處長紀欽耀日前到任履新，除開始相關業務外，並分別參與台商會活動及主持僑務座談，討論推廣華文教育 。

僑務座談會4月25日於線上舉行，近40位台灣 僑團、僑校負責人及僑務榮譽職人員一同參與。紀欽耀感謝僑界對經文處工作的支持與協助，指僑務為駐外工作很重要的一環，許多工作都須仰賴在地的僑胞，希望疫情早日緩和，再一一拜會。

中華民國僑務委員徐彩惠歡迎紀欽耀抵任佛州 ，呼籲與會僑領配合經文處推展各項工作，為自己的故鄉盡一分心力。僑務委員王成章表示，佛州僑胞就像佛州的陽光和氣溫一樣溫暖，團結和諧，預祝紀欽耀在任期間事業順心如意。會中針對僑校運作、推廣華文教育等主題進行交流，並討論如何加強僑民與在地主流政府及教育機構之互動，提升台美社群在主流社會之能見度，與會人員紛紛分享個人經驗與心得，氣氛熱烈。

座談會另就經文處於疫情期間提供之領務及僑胞服務工作進行說明，領務，領務主管蔡亦欣副領事說明經文處目前於每周一、周三及周五上午對外開放領務收件，僑民可利用官方網站預約系統，但如有緊急需求，亦可去電洽詢預約。僑務秘書吳佩芬則簡介旅外國人出境滿兩年後之戶籍、全民健保及老人年金等相關因應措施及僑校申請經費補助方式。

與會人員合影。(螢幕翻拍)

第33屆北美台商會員聯誼委員會及第27屆世界台商商機促進委員會主辦的「認識台商會系列講座」第29場於4月24日線上展開，該活動旨在讓大家了解北美各地商業概況、地理人文並建立良好人脈。北美洲台灣商會聯合總會總會長吳怡明、天柏灣台灣商會會長張瑞彬、僑務顧問葉美華、僑務促進委員李三富及北美各地商會會長、理事成員等數十人與會。

紀欽耀致詞時推崇北美洲台商會聯合總會及各地台商會長期在海外推動經貿文化交流，為中華民國的整體外交工作打拼。當日會議主題由張瑞彬簡介過去一年辦理的各項活動與講座，他說明坦帕地區產業特色及該商會願景，另有台商企業Lee Fisher負責人李三富簡介該企業經營現況。