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疫期自學畢業 北卡12歲童修完高中、社區學院課程

記者王政賢／北卡羅來納州報導
自學完成高中和社區學院課程的北卡12歲少年威默。(Next Era Innovations網站)
自學完成高中和社區學院課程的北卡12歲少年威默。(Next Era Innovations網站)

北卡夏樂市東部索爾茲伯里市(Salisbury)12歲的威默(Mike Wimmer)利用疫情間的一年停課時間，自學完成了四年的學業：包括兩年的高中和兩年的社區學院的副學士學位，他將於5月21日從Rowan-Cabarrus社區學院畢業，並於5月28日從夏樂地區的Concord Academy High School畢業。

威默在社區學院的GPA是4.0，而他的高中GPA是5.45。

威默說他與比他年長的同班同學相處融洽，甚至在去年被提名為Homecoming Court(返校國王、皇后選舉)。這是美國高中、大學例行的活動。 每年師生會選出校內的風雲人物，冠上「國王」、「皇后」的稱號。

威默對機器人技術感興趣。根據他的網站Next Era Innovations，他通過反覆試驗和線上視頻學習了幾乎所有的編程和機器人知識。他還創建了名為Reflect Social的公司，「將流行的社交媒體平台與物聯網(IoT)設備結合在一起，提供了新的動態社交體驗」。他的創業目標是簡化智能家居技術的工作方式，最終能幫助他人。

威默一家人。(CNN網站)
威默一家人。(CNN網站)

威默的父母說，為兒子感到驕傲。距離畢業僅幾周之遙，威默說他正考慮下一步，包括在美國及國外的工作機會，更多的學校或獎學金。但是他也說，希望人們知道他還是個孩子，他也喜歡抽出時間進行正常的孩子活動，例如打籃球和玩樂高。

威默對機器人技術感興趣，並創建公司，希望簡化智能家居技術的工作方式，以幫助他人。...
威默對機器人技術感興趣，並創建公司，希望簡化智能家居技術的工作方式，以幫助他人。(Mike Wimmer LinkedIn)

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