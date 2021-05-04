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亞城足球、職棒 本月恢復100%觀眾容納量

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大勇士隊將在7日起恢復球場的觀眾滿載量。(勇士隊臉書)
亞特蘭大勇士隊將在7日起恢復球場的觀眾滿載量。(勇士隊臉書)

在限制2021賽季前幾場比賽的觀眾數後，亞特蘭大足球隊(Atlanta United)的母公司AMB表示，自15日賓士體育場的比賽開始，將恢復到100%的觀眾容納量。

而亞特蘭大職棒勇士隊(Atlanta Braves)也表示將在7日起恢復觀眾滿載量。

AMB首席執行長坎尼(Steve Cannon)表示，有鑑於喬州民眾接種疫苗的機會增加，體育館內也制定了充分的衛生規範，且會員們也表示了對其季賽的興趣，他認為現在是重新開放的合適時機。

他強調將繼續採取必要的預防措施，以提供球迷安全清潔的環境。

新聞稿中指出，較低的兩層座位將「以典型的足球配置」向球迷開放。

亞特蘭大聯足球隊傳統上能吸引最多美國職業足球大聯盟(Major League Soccer)的觀眾，並保持著該聯盟單場前10名的球迷人數紀錄。兩周前的其主場揭幕戰中吸引了2萬335名球迷，而上周二對陣費城的冠軍聯賽比賽中，也有1萬7500多名球迷到場。

勇士隊則以33%的容量開始今年的賽季，然後增加到50%。在前11場比賽中，該隊平均擁有1萬5000名球迷到場。

該隊總裁兼首席執行長席勒(Derek Schiller)表示，已經採取必要的安全措施，且季票持有者和球迷持續要求觀看現場比賽，因此公司覺得現在是恢復Truist球場全部容納量的合適時機。

上周亞特蘭大賽車場(Atlanta Motor Speedway)亦宣布，將允許顧客在7月的納斯卡賽車比賽中在看台上加油。

足球 亞特蘭大 勇士

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