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喬州解除社交距離及口罩規定 專家批：太早了

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周發布行政命令，取消了該州絕大多數剩下的防疫規定，包括對於社交距離、要求企業員工戴口罩的要求。儘管該州疫苗接種率仍落後且聯邦官員持續警告病毒感染率仍高，坎普仍表示控制疫情的努力已獲成功。

該命令已於上周六生效，有效期至5月30日。

愛默蕾大學(Emory)傳染病學專家德里奧(Carlos del Rio)在推特上表示，喬州解除防疫規定此舉「太早了」，「我們仍有『大量傳播』病毒的機會，且喬州完全接種疫苗人口比例仍很低。」

根據美聯社報導，喬州已接種了超過600萬劑疫苗，但該州在成年人均接種疫苗劑量中排名全美第44位。喬州仍然是人均死亡人數最嚴重的十個州之一，而人均住院數亦入榜最嚴重前十州。

該州目前僅「強烈鼓勵」民眾維持社交距離，但並非強制。

喬州從未有過全州的口罩強制令，坎普允許地方政府在感染率很高的情況下頒布口罩令。但坎普曾對許多企業頒布口罩令。目前除醫療行業外，其他行業的口罩令已取消。

喬州其他顯著的規則變化包括：餐廳桌椅擺設間不再需要保持社交距離，員工亦不需戴口罩，也可以為站起來的顧客服務。

電影院不再需要維持座位距離。健身房不再需要使用非接觸式登入手續，也不需提供消毒紙巾，社交距離6呎及鼓勵使用口罩的規定也取消。

該州的八個州立大型疫苗接種點將在21日關閉，官方稱這是因「需求量顯著減少」。周一起，這些地方將不再提供第一劑輝瑞疫苗，而將提供第二劑輝瑞和單劑的嬌生疫苗，並允許民眾無需預約就可現場接種。

疫苗 喬州 社交距離

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