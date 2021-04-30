劉琍綺談問題分析決策：溝通、找答案、建立世界觀

劉琍綺是剛卸任的第十屆世華總會會長，目前是安勤科技的董事長。(亞城世華提供)

世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會日前邀請到世華名譽總會長劉琍綺主講「問題的分析與決策」，共吸引了世界各地120多人註冊參與。

講座共吸引了全球各地超過120人註冊參與。(亞城世華提供)

劉琍綺是剛卸任的第十屆世華總會會長，目前是安勤科技的董事長。她表示，自己畢業於法文系，那時剛好適逢民國76年，台幣匯兌美金大幅升值，不利於外銷，憑藉著之前的貿易經驗及外語能力，踏進科技業，當起了研華電子第一個業務。由於沒有任何科技背景，她認真工作，有問題就問，相當受老闆賞識，因此一路從業務專員昇到執行副總。而她為了給有目標有能力的年輕人發揮的舞台，2000年創業成立了安勤科技，專攻工業電腦。

劉琍綺談「問題的分析與決策」。(亞城世華提供)

她勉勵大家選擇工作時，加入對的公司及產業，是要選擇紅海市場還是藍海市場，必須要考慮清楚。把自己放在適當的位子才能顯出自身的價值。

劉琍綺談到三個關鍵能力：溝通力，找答案，建立世界觀。溝通能力不只是語言能力，更是理解及聽懂對方所講的話，並有效率的溝通。找答案需要能夠分析事情，找出最終解決問題的方法，而擁有世界觀，可以幫助規劃未來。創業初期，劉琍綺認為必須要具備能力，財力，人力。需要了解產品，有經驗，並且詢問客戶需求，也必須要有財力及人力來讓公司運作。以經營者的角度，BT(Boss thought)，BQ(Boss Question)，Confirm，Action ，這四個步驟有助於做對的選擇，往對的方向前進。意指從老闆的想法思考，詢問別人意見來驗證自己的想法是否正確，做出決定及方向。她也勉勵大家提升知識，不做知識懶蟲，不要給自己設限，不挑工作，不要害怕改變，危機就是轉機。(林昱瑄)