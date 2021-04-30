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劉琍綺談問題分析決策：溝通、找答案、建立世界觀

【亞特蘭大訊】
劉琍綺是剛卸任的第十屆世華總會會長，目前是安勤科技的董事長。(亞城世華提供)
劉琍綺是剛卸任的第十屆世華總會會長，目前是安勤科技的董事長。(亞城世華提供)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前邀請到世華名譽總會長劉琍綺主講「問題的分析與決策」，共吸引了世界各地120多人註冊參與。

講座共吸引了全球各地超過120人註冊參與。(亞城世華提供)
講座共吸引了全球各地超過120人註冊參與。(亞城世華提供)

劉琍綺是剛卸任的第十屆世華總會會長，目前是安勤科技的董事長。她表示，自己畢業於法文系，那時剛好適逢民國76年，台幣匯兌美金大幅升值，不利於外銷，憑藉著之前的貿易經驗及外語能力，踏進科技業，當起了研華電子第一個業務。由於沒有任何科技背景，她認真工作，有問題就問，相當受老闆賞識，因此一路從業務專員昇到執行副總。而她為了給有目標有能力的年輕人發揮的舞台，2000年創業成立了安勤科技，專攻工業電腦。

劉琍綺談「問題的分析與決策」。(亞城世華提供)
劉琍綺談「問題的分析與決策」。(亞城世華提供)

她勉勵大家選擇工作時，加入對的公司及產業，是要選擇紅海市場還是藍海市場，必須要考慮清楚。把自己放在適當的位子才能顯出自身的價值。

劉琍綺談到三個關鍵能力：溝通力，找答案，建立世界觀。溝通能力不只是語言能力，更是理解及聽懂對方所講的話，並有效率的溝通。找答案需要能夠分析事情，找出最終解決問題的方法，而擁有世界觀，可以幫助規劃未來。創業初期，劉琍綺認為必須要具備能力，財力，人力。需要了解產品，有經驗，並且詢問客戶需求，也必須要有財力及人力來讓公司運作。以經營者的角度，BT(Boss thought)，BQ(Boss Question)，Confirm，Action ，這四個步驟有助於做對的選擇，往對的方向前進。意指從老闆的想法思考，詢問別人意見來驗證自己的想法是否正確，做出決定及方向。她也勉勵大家提升知識，不做知識懶蟲，不要給自己設限，不挑工作，不要害怕改變，危機就是轉機。(林昱瑄)

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