北卡州督學褚依特談公校挑戰：應針對需要提供選擇

北卡州督學褚依特(Catherine Truitt)談北卡未來的教育方向。(記者王明心／攝影)

北卡 州督學褚依特(Catherine Truitt)日前在洛麗市中心應西裔團體Hispanos Del Sur和Wake Hispanic GOP之邀，討論北卡的學校選擇、學券(vouchers)、批判性種族理論等北卡公校系統所面臨的挑戰，吸引許多關心教育 議題的華人參加。

在中學教過十年書的褚依特，曾兩次獲得「年度教師獎」提名，也擔任幼稚園至12年級教師的導師，幫助制定能讓學生參與學習的策略。她是前州長麥克羅伊(Pat McCrory)的高級教育顧問，獲頒長葉松勳章(Order of the Long Leaf Pine)，表彰她為改善北卡公共教育所做的努力。目前她是非營利組織北卡西部州長大學(WGU NC)的校長，致力於為上過大學但沒大學學位的北卡人，增加接受高等教育的機會。

有許多華裔和西裔民眾參加演講會。(記者王明心／攝影)

褚依特表示北卡有100個郡，115個學區，每個家庭和學校都有其特殊需要，不該以「全州統一」(one-size-fits-all )的政策套用在每個地區上。她說北卡有許多9年級生的數學和英文成績沒達到年級標準，除了協助學生學習、加強教師技能外，也要提供不同的教育選擇，不是只能上以郵遞區號畫分的學區學校，而是能讓家長孩童選擇適合自己特性的特許學校，或能得到學券補助去上私立學校。她說教育界要視家長為顧客，滿足顧客的需要是優先順序，不是反過來規定顧客要拿什麼。

她感謝自己的父母在她18歲時送她去德國打工一年，目睹了東德和西德統一的歷史時刻，也因此深切體認批判性種族理論(Critical Race Theory, CRT)的可怕。她呼籲大家正視這股披著「政治正確」、「反種族主義」外衣的暗流在公立教育中所可能造成的危險性。她說「讓一個美國 人去恨另一個美國人」將使美國民主陷入危機，大家互相傾聽，彼此相愛才是解決之路。

講座主持人帶領州督學褚依特(Catherine Truitt)(坐者左起)、「自由行動」組織(The Libre Initiative) 和草根參與主任Richard Bethencourt、州副主任Tyler Voigt回答問題。(記者王明心／攝影)

演講後，褚依特和「自由行動」組織(The Libre Initiative)州副主任Tyler Voigt和草根參與主任Richard Bethencourt共同舉行座談，回答現場參加者對疫情後高中生入學率降低、學生在疫情中成績下滑等問題，並提醒收入不豐但想送孩子唸私校的家庭善用「北卡機會獎學金」(NCSEAA)，每年可獲得4200元的補助。

部分華裔參加者合影。(陳海娜提供)

在場聽講的沈姓夫婦表示，他們為了給予孩子美好的教育環境，自中國移民來美，選擇定居北卡，卻發現美國教育也會對孩子「洗腦」，覺得憂心。沈先生認為好的教育體制是能提供豐富的教育資源，讓孩子能依自己的特性發展。他說華人往往太注重分數，其實旅行、參觀博物館、培養愛好都是教育的一部分。他們的兩個孩子精通四到六種語言，他謙稱自己的孩子其實智商一般，但能不被一刀切教育體制所限，才能快樂的享受學習。